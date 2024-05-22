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去年平均每日112人持單程證來港　近疫前水平 (13:51)

立法會議員馬逢國提出口頭質詢，稱每日150個單程證名額未有用盡，關注當局會否作檢討及與內地探討調整單程證名額的可行性。署理保安局長卓孝業回應指，配額的使用情况受不同因素影響，過去數年因應新冠疫情而明顯減少，而2023年持單程證來港人數平均每日112人，已回復至貼近疫前水平，即2018及19年分別每日約116及107人。他稱當局會密切留意配額使用情况，參考各界意見並顧及香港整體利益，就相關事宜向內地反映意見。

卓孝業說，內地當局按實質合資格提出申請的數目，及嚴格按審批准則處理個案，不一定可用盡配額。他表示，過去10年，跨境婚姻佔香港註冊婚姻約三分一，相信隨兩地居民交流更頻繁，有關佔比會持續，而內地當局要求內地配偶要待一定年期才合資格以單程證來港，故要留意長遠趨勢，有需要保留制度讓配偶及內地子女來港團聚。

新民黨容海恩表示，有在港出生的子女屬單親，但在內地居住的父或母只可以探親簽證來港，令兒童變相成「孤兒」，期望當局可容許單親家庭配額。卓孝業回應指，目前單程證要求申請人的在港關係人需為成年人士，強調當局重視家庭團聚需要，但要小心容許未成年子女被列為在港關係人，或會令內地居民有更大誘因來港產子，或會對出入境政策及社會產生的負面影響，亦會影響本地人口政策。他稱，會留意有特殊人道理由的個別個案，會以個案形式向內地反映。

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