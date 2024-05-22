入境處油麻地搗黑工宿舍拘15名內地男女 (13:39)

入境處特遣隊副指揮官陸佩賢表示，檢獲的17張偽造身分證中，一張為舊智能身分證，其餘為新智能身分證，該批身分證質素差劣、製作粗糙，相片印刷差，肉眼就能分辨真偽，部分印有被捕人樣貌，惟其他資料則為虛假，相信黑工利用該批身分證成功求職。

行動中，被捕4男11女非法勞工均是內地人，年齡介乎28歲至61歲，當中4人為非法入境者，11人以旅客身份入境，全部逾期居留，普遍逾期逗留數個月，當中一人逾期留港約6年半。陸佩賢指入境處經深入調查及情報分析，鎖定一個油麻地唐樓單位，懷疑單位窩藏黑工，今晨展開執法。該約500呎單位「一劏四」，每間房有一至兩張碌架床。被捕黑工在港從事洗碗、清潔、雜工及樓面等，時薪約50元至80元。

入境處提醒，所有旅客在未獲入境處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者一經定罪最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年，協助及教唆者同罪；任何人使用偽冒身分證，一經定罪可被判10萬及判監10年。入境處重申，僱用非法勞工是嚴重罪行，任何人若僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高可被判罰款50萬元和監禁10年。法庭昨重判一名僱用非法勞工的僱主即時入獄近24個半月，創最近判刑紀錄。