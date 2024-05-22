林世雄：不鼓勵市民在市區以單車作為交通工具　正備草案規管電動可移動工具 (13:19)

林世雄說，自2021年起全港涉及單車的交通意外和傷亡人數宗數呈下降趨勢，警務署也曾就2021年首6個月的單車意外及傷亡個案進行一次性專題研究，結果顯示涉嫌以單車外送遞的死亡人數和嚴重意外佔全港期內交通意外總數約0.1%，重傷人數為8人，沒有死亡數字。他稱，除執法外，局方和警務處一直與道路安全議會合作，向所有道路使用者推廣道路安全資訊，包括為外送平台舉行道路安全講座，又指法例已有強制規定，例如要求單車須配備反光體，騎單車人士應穿上淺色或鮮色衣服以便其他道路使用者在黑暗環境下識別。

另外，多名議員關注政府對電動單車或電動可移動工具的規管和執法。當中工聯會郭偉强稱工會接獲一宗個案，指今年年初，持牌電單車外送員與逆線行駛的無牌電動輔助單車外送員發生碰撞，惟後者即時逃離現場，事後亦無法追查，故建議政府會否規定外送平台為轄下使用電動輔助單車的外送員，必須領牌。

林世雄重申，政府去年在立法會已就關於電動可移動工具交流和諮詢，並於今年2月4日就有關工具的產品認證進行諮詢，現正在準備草擬相關議案，會審視香港情况，提出切實可行方案，希望能盡快提交至立法會再作討論。

立法會議員劉智鵬則建議為電動可移動工具及在馬路行走的單車發牌。林世雄則稱，曾考慮為電動可移動工具設發牌制，至於現階段實行單車發牌制並不可行，有一定難度，因為買賣單車未有註冊制度，而且單車發牌制在其他國家或地區不普遍，反而應加緊宣傳教育。

民建聯議員何俊賢和自由黨易志明則關注執法成效，當中何俊賢指有時在長洲碼頭看見警方向在禁區的慢行單車抄牌，形容執法數字「有啲虛」，希望當局能加緊執法。林世雄強調，會與警務處商討執法。他又回應易志明，指近年涉及單車的交通意外呈下降趨勢屬事實陳述，將來會加緊執法、宣傳和教育。

立法會議員何君彥則斥政府應「急民之所急」，促請政府盡快規管電動可移動工具，亦可參考內地做法。林世雄直言，隨着電動可移動工具使用愈來愈普遍，「我哋都好急」，會盡快提出相關規管建議，亦一直與內地就管理電動可移動工具接觸和交流。