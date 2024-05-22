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保安局稱正推進修訂消防安全條例　消防考慮巡查工作恆常化 (13:04)

保安局計劃推進修訂《消防安全（建築物）條例》工作，爭取今年7月向立法提交草案。實政圓桌田北辰今（22日）於立法會會議表示，當局建議的罰則阻嚇力不足，認為應就有個人責任的個案引入監禁刑罰，署理保安局長卓孝業回應指，正考慮就條例的部分罪行，如阻礙法團進行維修工作或不配合等行為，加入針對涉及個人的刑罰，包括監禁。

卓孝業口頭回應議員質詢時表示，當局參考性質及嚴重程度類同的罪行，建議將不遵辦「消防安全指示」及「符合消防安全令」的罰則調升4倍，分別至最高罰款10萬元及20萬元。他又說，修例後，當局可代替無能力遵辦相關指示的業主代辦工程，惟強調適時維修及妥善保養私人樓宇是業主的責任。

他又說，消防處以風險為本，每年會就高風險的樓宇巡查一至兩次，而因應上月佐敦華豐大廈火警事故，消防處已抽調人手加強主動巡查，並按法例就違規事項採取適當執法行動，會適時檢視執法成效，按實際需要及人手等因素，考慮將相關巡查工作恆常化。他提到，處方於2023年已作逾9000次執法行動、發出超過3600張「 消除火警危險通知書」，並提出逾300次檢控。

卓孝業亦表示，消防處去年12月成立專責辦公室，就改善樓宇消防工程為業主提供意見及協助，至今已收約3000個查詢及求助，並進行20多次與業主及消防承辦商的會面。

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