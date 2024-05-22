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中學教師涉非禮14歲女生　上訴質疑事主作供時「講大話」 (12:51)

沙田一間中學的已婚數學男教師，涉邀請14歲女學生到其住所溫習，其間兩次指插女生私處，並着她替自己手淫。男教師裁定向16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成立，早前判囚26個月。他不服定罪上訴，上訴庭今（22日）開庭審理，將押後裁決。上訴方爭議，被告和事主互相發送親密WhatsApp信息，感覺卿卿我我，事主卻在庭上供稱被迫有親密接觸，原審定罪不公。

上訴人C.C.H.（37歲）曾在警方錄影會面表示，若他知道事主X案發時不足16歲，就「唔會搞啦」。上訴方投訴，原審法官練錦鴻沒有考慮對上訴人有利的解釋，將他否認罪責的供辭視為傳聞證供，屬於法律上犯錯。

上訴方提到X和被告不時發送親密信息，惟X在庭上供稱感覺受委屈和遭被告非禮，反映X向法庭「講大話」。上訴方質疑，原審法官沒有審視X證供的可疑之處，裁定被告在X「半推半就」下犯案，對被告不公平。上訴庭法官潘敏琦反駁指，原審法官有權採納X某部分證供，同時拒納另一部分證供，即使X對被告有愛幕之意，原審仍可裁定X道出事實。

上訴方亦爭議，控方沒有將被告和X的WhatsApp信息正式呈堂，原審法官卻依賴發送信息的日期，裁定被告在控罪日子犯事。上訴方表示，WhatsApp信息的日期可以人手調較，控方須在法證方面舉證。庭上透露，上訴人已刑滿出獄，上訴庭押後至6個月內頒下判辭。

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