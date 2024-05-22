「世界幣」在港蒐逾8000人虹膜信息　私隱公署裁違例促停掃瞄 (12:28)

公署今年1月持法庭手令到「世界幣」項目六個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的營運點調查，發現參與「世界幣」項目者需讓有關機構透過虹膜掃瞄收集其面容及虹膜影像，以「驗證」人類身分及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身分，並可定期免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。

私隱專員鍾麗玲指，「世界幣」項目收集面容及虹膜影像並非必需，而且超乎適度，亦不公平地收集個人資料，尤其相關《私隱聲明》和《生物辨識資料同意書》的內容欠缺中文版本之餘，營運點的職員也不會向參與者解說或確認他們明白文件內容，更不會告知參與者披露生物辨識資料的風險。

公署續指，「世界幣」項目收集個人資料時或之前，未向參與者告知收集個人資料目的、資料可轉移予哪類人士，以及參與者查閱和更正個人資料的權利和方式；而且「世界幣」會保留個人資料長達10年，以用作訓練核實身分程序的人工智能模型，公署認為時間過長，屬過度保留個人資料。公署呼籲，若巿民發現「世界幣」在港仍存在虹膜掃瞄裝置營運點，可向私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）舉報，以便公署執法。