「世界幣」在港蒐逾8000人虹膜信息　私隱公署裁違例促停掃瞄 (12:28)

私隱專員公署今年二月指「世界幣」（Worldcoin）透過虹膜掃瞄收集面容及虹膜影像的做法涉嚴重的個人資料私隱風險。經兩輪查訊後，私隱專員鍾麗玲裁定「世界幣」在香港的運作違反《私隱條例》有關個人資料的收集、保留、透明度、查閱及改正資料的保障資料原則。公署又指，「世界幣」確認在香港營運期間共為8302人進行面容及虹膜掃瞄認證。私隱專員已向「世界幣」發出執行通知，要求「世界幣」項目停止以虹膜掃瞄裝置在香港收集巿民的虹膜及面容影像。
公署今年1月持法庭手令到「世界幣」項目六個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的營運點調查，發現參與「世界幣」項目者需讓有關機構透過虹膜掃瞄收集其面容及虹膜影像，以「驗證」人類身分及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身分，並可定期免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。
私隱專員鍾麗玲指，「世界幣」項目收集面容及虹膜影像並非必需，而且超乎適度，亦不公平地收集個人資料，尤其相關《私隱聲明》和《生物辨識資料同意書》的內容欠缺中文版本之餘，營運點的職員也不會向參與者解說或確認他們明白文件內容，更不會告知參與者披露生物辨識資料的風險。
公署續指，「世界幣」項目收集個人資料時或之前，未向參與者告知收集個人資料目的、資料可轉移予哪類人士，以及參與者查閱和更正個人資料的權利和方式；而且「世界幣」會保留個人資料長達10年，以用作訓練核實身分程序的人工智能模型，公署認為時間過長，屬過度保留個人資料。公署呼籲，若巿民發現「世界幣」在港仍存在虹膜掃瞄裝置營運點，可向私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）舉報，以便公署執法。