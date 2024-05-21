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政府先處理逾2000幢逾期未遵消防安全指示樓宇　第二季陸續檢控 (18:45)

政府發言人今日（21日）表示，目前約有9000幢樓宇逾期未遵辦消防安全指示，撇除已申請政府資助的樓宇，屋宇署和消防處考慮到高樓齡、沒有裝設消防裝置及設備、屬單梯樓宇設計、有較多賓館或違規劏房等因素，將會優先處理當中逾2000幢沒有積極進展的樓宇，兩個部門在發出警告信或在指示屆滿後，會就沒有進展又沒有合理辯解的業主，於今年第二季開始陸續提出檢控。

政府發言人同時指，會聯同地區民政事務處按需要向業主提供協助，例如派員出席業主大會解釋《消防安全（建築物）條例》的要求，以及主動聯絡獲業主聘用的工程顧問或註冊消防裝置承辦商，提供適切的協助及意見。而消防處和屋宇署會透過地區民政事務處的大廈管理中央平台定期舉辦地區講座，民政事務總署會主動邀請未遵辦指示的法團和業主出席。

至於消防安全改善工程資助計劃，政府發言人稱，市建局已在首兩輪向合共近3000宗申請發出原則上批准通知書，正處理第三輪接獲的約1300宗而又符合基本要求的申請，會陸續於本月底起向申請人發出原則上批准通知書。

政府發言人透露，保安局正加緊推進修例工作，以賦權消防處和屋宇署代未能符合條例要求的業主進行消防安全改善工程，並在工程完成後向他們收回費用，當局爭取在7月將修訂條例草案提交立法會進行審議，又強調會繼續跟進華豐大廈火警事件及當中揭示的消防安全指示未遵辦的問題，並會積極為有意早日遵辦指示的樓宇業主提供支援，協助他們盡早完成消防安全改善工程。

相關字詞﹕編輯推介 消防安全 華豐大廈 屋宇署 消防處

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