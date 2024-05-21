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黎智英案｜控方播黎訪問片稱不怕入獄　指美國介入屬「唯一幫助」 (18:35)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今午續審，黎智英2020年8月被捕，同年12月起還押，控方播放黎的訪談片段，黎被捕獲釋後在訪談節目中表示無論遇到多少困難，只要深知在做正確的事內心很平靜，哪怕是要入獄，這是他的性格。據《蘋果》時任副社長陳沛敏的證供，黎被捕後至還押其間都無指示要改變編採方針。

控方播放2020年8月12日《金融時報》的片段，黎於同年4月24日接受訪問，黎表達對《國安法》的看法，稱香港沒有法治的話不會成為金融中心，新聞自由、宗教自由等都會消失，香港的基礎時法治和社會制度。黎又稱國家主席習近平做事的的方式就是將事情推到極致，唯一能幫助香港的是美國的介入，能減慢他們接管香港事務的就是國際力量的支持。

控方續播放2020年8月13日黎於「Live Chat with Jimmy Lai」的片段，當日嘉賓為美國傳統基金會高級研究員Mike Gonzalez。黎回應8月10日被警方拘捕和逾200名警員搜查壹傳媒大樓，指行動違反言論自由，對於美國有何可做的事，黎稱大眾不應激進，應保持韌性、具創意但同時堅持，否則情況猶如「雞蛋對上高牆」。

被問及有什麼想對支持者說，黎稱無論有多大困難，但深知自己在做正確的事，因此內心平靜，他不覺得自己被捕很可憐或屈辱，尤其看到眾多支持者，認為需要向香港這個家園交代。另一段8月18日節目的嘉賓為美國學者Perry Link，黎稱幾乎可肯定自己會入獄，但即使如此會繼續做要做的事，這是他的性格，性格決定命運，假若如此只能交給上帝作主。

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