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盧寵茂強調應盡早落實牙科生實習安排 (18:12)

政府擬修例最快明年強制本地培訓牙科生實習最少一年的安排，多名港大牙科生代表日前出席立法會公聽會時，指入學時對實習安排並不知情，倡延遲至2030年落實新安排，亦有個別議員計劃就實習安排提出修正案。醫務衛生局長盧寵茂強調，盡早落實實習安排符合公眾利益，以及有急切性，希望議員和業界理解有關建議的重要，支持盡早落實實習安排，稱負責任的政府應與時並進提升牙醫質素，而非待發生病人安全事故後才採取補救措施。

醫衛局強調，本地牙科畢業生日後從事實習工作時，將按《條例草案》視為註冊牙醫，因此實習安排絕非牙醫學士課程的延續，認為以在學期間的課餘工作取代實習，或在應付本科教育課程同時，以全職方式參與實習工作並不可行。牙管會亦已向立法會作出書面回覆，指不適宜讓仍在學習和練習階段的牙醫學士學生，在尚未全面掌握各項牙科臨牀治療技巧之時，提前以註冊牙醫身分實習並獨立面對病人進行各項牙科療程，對學生及病人均無益處。

醫衛局指，政府早於2022年起探討修例，及後於去年2月向持份者發表修例諮詢文件，因應牙管會及業界反映有必要提升牙科畢業生臨牀經驗，決定增設實習要求，又指牙管會於去年4月回覆政府，認同有迫切需要展開實習安排，港大亦於同月表示支持建議，兩者後來與衞生署成立專責小組，商討具體落實細節，正就讀的牙醫學士學生代表亦有參與。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 醫務衛生局 牙科

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