盧寵茂強調應盡早落實牙科生實習安排 (18:12)

醫衛局強調，本地牙科畢業生日後從事實習工作時，將按《條例草案》視為註冊牙醫，因此實習安排絕非牙醫學士課程的延續，認為以在學期間的課餘工作取代實習，或在應付本科教育課程同時，以全職方式參與實習工作並不可行。牙管會亦已向立法會作出書面回覆，指不適宜讓仍在學習和練習階段的牙醫學士學生，在尚未全面掌握各項牙科臨牀治療技巧之時，提前以註冊牙醫身分實習並獨立面對病人進行各項牙科療程，對學生及病人均無益處。

醫衛局指，政府早於2022年起探討修例，及後於去年2月向持份者發表修例諮詢文件，因應牙管會及業界反映有必要提升牙科畢業生臨牀經驗，決定增設實習要求，又指牙管會於去年4月回覆政府，認同有迫切需要展開實習安排，港大亦於同月表示支持建議，兩者後來與衞生署成立專責小組，商討具體落實細節，正就讀的牙醫學士學生代表亦有參與。