明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

詹培忠父子賣殼案　涉案商人前下屬稱曾與詹培忠當面交易 (14:55)

立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，馬為收購詹的上市公司「亞洲資源」而購入可換股債券，3人涉隱暪股東及聯交所被控2項串謀欺詐罪，馬另與65歲無業女子被控洗黑錢。案件今於區院續審。馬的下屬續供稱，曾代馬轉交10多張轉數單據予詹培忠，涉款共逾1.68億，二人曾就尾數問題當面互換支票。

案情指，已潛逃被告馬鐘鴻欲收購香港上市公司，以收購其內地投資項目。馬的下屬X今續在屏風後作供，指馬於2013年10月13日名義上借8750萬予他，以代為認購亞洲資源的可換股債券，X終購入2.6億股債券，其中1000萬股屬X個人投資。X其後來按馬指示，以5040萬轉售1.2億股予第三被告王蓓麗，協助加快債券換股的程序，再把該筆款項以支票形式轉予詹培忠。

X把債券全部換成股票後再全數沽出，馬再指使X開出4張沒有抬頭的支票，共700萬元。X後得知部分支票存入代買亞洲資源的人頭戶口，餘下的款項則分別開出3033萬及1872萬的支票予馬的妻子楊琪及代購債券的人頭。

同年11月初，馬再囑X把轉數單據整理好並轉交詹培忠，16張單據共涉款逾1.68億。X憶述馬曾稱購入亞洲資源項目，有一部分錢要轉予詹培忠，他不認識傳送單據的電郵寄件人是誰，但相信轉帳紀錄屬其中一部分，他最終經詹培忠秘書轉交文件。詹培忠後來致電X，指轉帳金額多給了100萬，X遂與馬一同到詹培忠辦公室，當時馬稱要再付亞洲資料尾數，兩人互換支票，但X不清楚支票的抬頭及金額。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 詹培忠 詹劍崙

上 / 下一篇新聞