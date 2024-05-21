詹培忠父子賣殼案　涉案商人前下屬稱曾與詹培忠當面交易 (14:55)

案情指，已潛逃被告馬鐘鴻欲收購香港上市公司，以收購其內地投資項目。馬的下屬X今續在屏風後作供，指馬於2013年10月13日名義上借8750萬予他，以代為認購亞洲資源的可換股債券，X終購入2.6億股債券，其中1000萬股屬X個人投資。X其後來按馬指示，以5040萬轉售1.2億股予第三被告王蓓麗，協助加快債券換股的程序，再把該筆款項以支票形式轉予詹培忠。

X把債券全部換成股票後再全數沽出，馬再指使X開出4張沒有抬頭的支票，共700萬元。X後得知部分支票存入代買亞洲資源的人頭戶口，餘下的款項則分別開出3033萬及1872萬的支票予馬的妻子楊琪及代購債券的人頭。

同年11月初，馬再囑X把轉數單據整理好並轉交詹培忠，16張單據共涉款逾1.68億。X憶述馬曾稱購入亞洲資源項目，有一部分錢要轉予詹培忠，他不認識傳送單據的電郵寄件人是誰，但相信轉帳紀錄屬其中一部分，他最終經詹培忠秘書轉交文件。詹培忠後來致電X，指轉帳金額多給了100萬，X遂與馬一同到詹培忠辦公室，當時馬稱要再付亞洲資料尾數，兩人互換支票，但X不清楚支票的抬頭及金額。