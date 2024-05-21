黎智英案｜社交媒體專家證人作供　探討WhatsApp轉寄信息功能 (13:26)

鄒錦沛以專家證人身分作供，他確認2023年5月19日為本案撰寫專家報告，內容有關社交平台的使用。辯方由大律師董皓哲盤問，指WhatsApp有轉寄信息的功能，如用戶將他人的信息轉發，接收者的信息會被標記為「forwarded（已轉寄）」，但若然某人是從其他平台或互聯網複製內容寄出，不會顯示「轉寄」。

鄒不肯定轉寄自己的信息會否被標記為「已轉寄」，因他沒有試過，但「我相信呢個機會係有嘅」。法官李運騰追問若某人使用兩部不同電話號碼的電話，由一部電話發送信息向另一部電話，是否會顯示為轉寄信息，鄒稱使用不同登記號碼會被系統示威兩個不同的用家，因此「唔會當係自己轉畀自己」。

鄒確認今年4月收到警方的聘函，夾附本案的背景，包括控罪詳情、控罪日期、相關案件的案情等，辯方指鄒直至4月才開始準備報告，鄒稱3月已收到警方通知，涉及3個即時通訊平台、2個社交平台和1個直播串流平台，形容工夫「不少」，因此知悉要求後已開始轉備工作。鄒覆問下確認雖然WhatsApp有不同版本，但對其報告中有關WhatsApp運作的分析無影響。審訊午續，將繼續播放黎的訪談片段。