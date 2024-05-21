明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

認危駕落斜衝紅燈撞途人　八旬的士司機囚一年 (13:22)

去年一輛的士沿炮台山道落斜時衝紅燈，將兩名橫過馬路的途人撞至重傷，肇事的士司機年屆85歲，被捕後遭起訴一項危險駕駛罪。他今日（21日）在區域法院認罪，法官直斥被告的駕駛行為魯莽且極不負責任，並指職業司機除了顧及生計外，亦須承擔其社會責任，對路人與乘客的安全負責。惟考慮被告主動認罪，加上以他年紀將難以適應獄中生活，可予減刑，遂判他監禁12個月，另須停牌兩年及參與駕駛改善課程。

被告倪蔡儂（現86歲）承認案情指，去年3月5日他駕駛的的士沿炮台山道落斜，駛近英皇道交界時，前方行人交通燈轉綠燈，許多途人正橫過馬路。惟的士衝紅燈直衝途人，最終撞上交通燈柱後停下。車上一名乘客受輕傷，兩名途人受重傷，身體多處骨折。其中一人頸椎、骨盤及大腿均有骨折，出院後生活不能自理，需使用助行工具。

法官判刑指，被告初犯，就駕駛紀錄只有兩項定額罰款。被告自60歲退休後，開始從事的士司機，以養活患病妻子及7名子女，一直工作至80多歲。針對被告案發時衝紅燈，辯方說法是被告可能一時看錯交通燈號，或是誤把「油門當迫力」踩踏。

法官續指，案發時被告有足夠時間觀察交通燈號，但是沒有減速停下，其衝紅燈行為屬於魯莽駕駛，並指被告身為職業司機，須向路人與乘客的安全負責，但從駕駛紀錄可見，被告在駕駛方面的背景良好。法官認為被告屬於中等罪責，考慮他會不適應獄中生活等因素後酌情減刑，判囚12個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞