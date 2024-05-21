認危駕落斜衝紅燈撞途人　八旬的士司機囚一年 (13:22)

被告倪蔡儂（現86歲）承認案情指，去年3月5日他駕駛的的士沿炮台山道落斜，駛近英皇道交界時，前方行人交通燈轉綠燈，許多途人正橫過馬路。惟的士衝紅燈直衝途人，最終撞上交通燈柱後停下。車上一名乘客受輕傷，兩名途人受重傷，身體多處骨折。其中一人頸椎、骨盤及大腿均有骨折，出院後生活不能自理，需使用助行工具。

法官判刑指，被告初犯，就駕駛紀錄只有兩項定額罰款。被告自60歲退休後，開始從事的士司機，以養活患病妻子及7名子女，一直工作至80多歲。針對被告案發時衝紅燈，辯方說法是被告可能一時看錯交通燈號，或是誤把「油門當迫力」踩踏。

法官續指，案發時被告有足夠時間觀察交通燈號，但是沒有減速停下，其衝紅燈行為屬於魯莽駕駛，並指被告身為職業司機，須向路人與乘客的安全負責，但從駕駛紀錄可見，被告在駕駛方面的背景良好。法官認為被告屬於中等罪責，考慮他會不適應獄中生活等因素後酌情減刑，判囚12個月。