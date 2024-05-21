十人墮炒賣「演講門票」騙局失逾500萬　警拘三人 (12:44)

警方表示，每張「門票」底價為100泰達幣，即港幣約780元，集團會指示參與者炒賣，以380泰達幣轉售他人，並從中收取100泰達幣作「買賣手續費」。騙徒報稱會以1.5萬泰達幣回購「門票」，其後隨即到平台轉售「門票」，同時集團會以「高息存款計劃」收取資金，實際上騙徒利用「高息存款」吸引的資金「找數」，並藉交易推高「門票」價格，當「門票」達到1.5萬泰達幣的「回購價」，騙徒會出價回購，再將「門票」一分為二，在平台再次出售。由於初時參與炒賣者多，故「門票」於短期內沽清，事主亦成功獲利，惟其後因大量門票價格已上漲至1.5萬泰達幣的「回購價」，加上未有足夠人數參與炒賣，集團無法繼續營運，又無法還款予高息存款的事主，遂以不同藉口拒絕事主取回款項。

秀茂坪警區署理助理指揮官(刑事)文卓禧表示，據報詐騙集團自前年11月起營運兩個詐騙網站，並於九龍灣區的甲級寫字樓單位舉行「投資講座」，誘使參與者以現金及虛擬貨幣投資。調查顯示，有10名事主墮入騙局，相關網站於今年1月相繼關閉，事主無法取回資金，涉款約510萬元，單宗最大損失金額為130萬，據悉女事主從事文職工作，主要涉及炒賣活動。

秀茂坪警區重案組督察譚浩然指，10名事主本月分別報案求助，指詐騙集團的網上平台訛稱可透過炒賣由騙徒舉行的演講門票，又提供每月達7%回報的「高息存款計劃」，以高回報、零風險招徠。案情指，主腦會邀請事主到甲級寫字樓出席投資講座，再誘騙他們炒賣上述的演講「門票」。團伙會遂要求他們交出2萬元至9萬元不等的參與費用，其後再透過現金及加密貨幣向事主收取投資金額。

警方跟進調查後上周四（16日）及昨日（20日）展開行動，拘捕兩男一女年齡介乎33至45歲，為集團主腦及骨幹，涉嫌串謀詐騙，警方在行動中檢獲一批電話及現金等證物。警方指，被捕3人為貿易公司的銷售經理，他們借用的單位屬於貿易公司一個開放式辦公室（open office），3人於上址工作約4年，惟初步顯示該貿易公司與騙案無關。