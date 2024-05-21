「香港監察」促制裁特區官員　政府強烈譴責批抹黑誤導 (11:20)

「香港監察」指，23條立法嚴重違反香港在國際人權法下的義務，又質疑中共在英國「跨國鎮壓」加劇，英國政府可透過制裁香港官員，向國際社會傳遞強烈且必要的信息，指建議的制裁目標令香港法治、民主和自治受摧毁，公然漠視《中英聯合聲明》和其他英國所珍視的國際法律及準則，認為制裁方式可包括資產凍結和旅遊禁令。

特區政府批評，「香港監察」不但是反華組織，多名成員亦是「走在前線」的反中亂港分子，多次叫囂呼籲外國制裁對中央及特區政府官員。香港市民及國際社會不應被別有用心的歪曲事實所誤導。

特區政府指，簡報提及的所謂制裁全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽干涉中國內政和香港事務，指香港特區對所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，並會堅定不移履行維護國家安全的責任，重申《中英聯合聲明》沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港「無主權、無治權，也無監督權。」