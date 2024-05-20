以假學歷入讀港大課程 港大經管學院稱打假 要求覆核學生本科成績 (21:55)

本報今午（20日）向港大查詢，發現多少宗以假學歷報讀碩士課程的個案、港大多少個碩士課程正做類似文件核查工作，港大經管學院表示，仍在做調查，不方便透露具體數字，強調涉及「極少數」入學申請個案。該院又指，已展開全面調查，如發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當的紀律處分和法律行動，包括但不限於剝奪錄取資格、取消學籍註冊等。

內地社交媒體「小紅書」有多個帖文流傳有人利用假本科學歷成功入讀港大碩士課程。亦有帖文聲稱，事源一名在讀的港大碩士生涉嫌抄襲，加上之前「違紀行為」，被港大要求提交本科成績單，惟他未及時提供，學院因此展開調查。另有帖文稱，學生通過造假成績單入學，「因為港大支持郵寄成績單和畢業證來驗證成績單真偽」。本報查詢港大過往是否接受以郵寄成績單報讀碩士、曾否在這途徑截查到假成績單，未獲具體回覆。

據港大經管學院碩士課程入學資料，大部分課程毋須面試，只需向校方提交文件。1年制課程定價36萬至46.2萬元不等。

經管學院在回覆提到，課程入學程序遵從香港大學「既有規定」，又指入學申請所需的文件，例如學歷證書及成績單等，需要依據香港大學的嚴格要求遞交。院方強調「堅守學術誠信，致力於營造一個公平的學習環境」，堅決譴責該等不誠實行為，並重申對任何形式的學術不端行為持零容忍態度；又稱如發現中介機構涉及捏造入學申請相關文件，將與相關執法機構合作，確保他們受到法律追究。