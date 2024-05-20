嶺大編委稱校方禁學生組織用「迎新營」等字眼　禁止不雅遊戲 (18:40)

嶺大學生會編輯委會員日前發文表示，嶺大於本月16日為學生社團舉辦的迎新活動簡介會中提出一系列就迎新活動的新指引，包括要求於8月31日後才可展開由學生社團舉辧的新生活動、活動名稱不可使用「Orientation Camp（迎新營）」等字眼，亦嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」。嶺大回覆查詢時指，期望學生組織今年以更嚴謹的方式組織歡迎新生的活動，故按校園及社會的最新發展優化指引及建議。
據嶺大編委報道，嶺大要求所有活動必須事先向負責單位提交詳細計劃書，獲批准後方可在校內或以嶺大名義舉行及宣傳，否則禁止舉辦，而主辦活動的全體負責人必須參加學生事務處舉辦的「迎新培訓營」，迎新活動期間亦要委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察情况，若發現不當行為，大使須即時制止及向學生事務處報告。
編委亦引述校方表示，為保護校方及學生個人形象，學生不應在社交媒體公開發布任何親密合照，又強調若發現活動存有任何違規或違法行為，將立刻終止有關活動。
嶺大回覆查詢時未有回應為何迎新活動不能使用「迎新營」、「迎新活動」字眼。嶺大表示十分重視新學年的迎新活動安排，每年學生事務處均主辦迎新活動予新生參與，協助他們適應校園生活及提供相關指導，今年期望學生組織在歡迎新生加入校園的過程中，能以更嚴謹的方式組織相關活動，藉以保障所有參加者的權益及福祉，故優化相關活動的指引及建議。
本港大學迎新營去年掀起一連串風波，網上亦流傳嶺大迎新營期間學生接吻的片段。嶺大當時說會成立專案小組，檢討迎新活動安排，確保活動可體現並發揚「作育英才，服務社會」校訓。