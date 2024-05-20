嶺大編委稱校方禁學生組織用「迎新營」等字眼　禁止不雅遊戲 (18:40)

據嶺大編委報道，嶺大要求所有活動必須事先向負責單位提交詳細計劃書，獲批准後方可在校內或以嶺大名義舉行及宣傳，否則禁止舉辦，而主辦活動的全體負責人必須參加學生事務處舉辦的「迎新培訓營」，迎新活動期間亦要委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察情况，若發現不當行為，大使須即時制止及向學生事務處報告。

編委亦引述校方表示，為保護校方及學生個人形象，學生不應在社交媒體公開發布任何親密合照，又強調若發現活動存有任何違規或違法行為，將立刻終止有關活動。

嶺大回覆查詢時未有回應為何迎新活動不能使用「迎新營」、「迎新活動」字眼。嶺大表示十分重視新學年的迎新活動安排，每年學生事務處均主辦迎新活動予新生參與，協助他們適應校園生活及提供相關指導，今年期望學生組織在歡迎新生加入校園的過程中，能以更嚴謹的方式組織相關活動，藉以保障所有參加者的權益及福祉，故優化相關活動的指引及建議。

本港大學迎新營去年掀起一連串風波，網上亦流傳嶺大迎新營期間學生接吻的片段。嶺大當時說會成立專案小組，檢討迎新活動安排，確保活動可體現並發揚「作育英才，服務社會」校訓。