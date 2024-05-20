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議員關注牙科生強制實習遭司法覆核風險　律政司指無問題 (16:21)

政府正修例強制本地牙科生畢業後須強制實習至少一年，最快明年實施，港大牙科生代表早前質疑強加實習安排剝削其知情同意權。立法會相關法案委員會今日（20日）繼續審議修例草案，議員陳凱欣關注修例通過後，實習安排受司法覆核的風險。醫務衛生局回應稱已諮詢律政司意見，認為草擬方式恰當；律政司代表則稱，經人權法和《基本法》小組檢視後，認為「是沒有問題的」。

17名港大牙科生代表早前出席立法會公聽會，表明反對強加實習要求於已入學的牙科生，因他們報讀牙科課程時未有相關要求，質疑修例剝削其知情同意權。陳凱欣今於法案委員會上關注，修例改變牙醫註冊條款，而現時牙科生報讀時並無實習要求，關注實習安排面臨司法覆核的風險。議員廖長江則稱，擬增的實習要求是行政、半法律決定，必然會有司法覆核的風險，但「如果因為司法覆核風險就不做行政決定，那我們政府就不用做行政決定。」

醫衛局副秘書長麥子濘稱，當局諮詢律政司時有提供實習的資料和背景，相信對方已充分考慮相關因素。律政司高級助理法律草擬專員劉雪清說，經人權法和《基本法》小組檢視後，認為沒有問題。

議員倡畢業前實習　醫衛局稱不實際

早前有議員建議讓已入讀的牙科生提早在暑假等實習，以滿足法例要求的一年實習期。麥子濘回應稱，實習屬正式全職工作，而未畢業的牙科生仍處於學習和練習階段，「尚未完全掌握各項牙科臨牀治療技巧」，提早實習對學生和病人沒有益處，且牙科生未取得執業資格，畢業前全職實習亦不實際。

政府擬於下月交代最新醫療人力推算，議員郭玲麗關注相關推算於何時進行，以及有否涵蓋近期北上看牙的風潮。麥子濘稱，醫療人力推算基準年為2019年，惟局方有考慮其後的服務趨勢，最終在去年畫線，未有涵蓋近月北上看牙的趨勢。

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