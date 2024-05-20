孔繁毅料7至8月為RSV感染高峰　長者屬高危群組宜接種疫苗 (15:37)

孔繁毅今日表示，RSV主要透過患者分泌物、飛沫、受污染的手、食具或物件等傳播，感染後早期症狀與傷風感冒相似，因此很多市民發病之初未有留意，但RSV不同於流感病毒，現時暫無針對性的抗病毒藥物可用，醫生只能為患者提供紓緩性治療。

孔強調，RSV死亡率為11.9%，並引述研究指，65歲以上長者感染RSV的死亡率為11%，較其他年齡層高出逾100倍。他指出，今年1月起RSV檢測陽性結果數目每週錄得升幅，預計今年RSV感染流行趨勢與往年相若，居住老人及院舍人士的個案佔整體65%。

孔繁毅續稱，糖尿病、心臟病、慢阻肺病、哮喘患者亦屬高危一族，引述研究指二型糖尿病患者感染RSV等下呼吸道疾病的機率較健康人士高30%，並有機會出現重症及代謝系統相關的併發症。他亦提醒，長者及長期病患者應做好個人防護，在人多擠迫處配戴口罩，及注意手部衛生等。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華稱，RSV雖暫無藥物可治，但已有疫苗可用，對於60歲以上人士，疫苗效力達8成；即使病人過去曾感染RSV，接種1針RSV疫苗也可預防未來受感染的風險，「打一針，終生有效」，並指美國疾病管制與預防中心已建議，60歲以上長者接種一劑RSV疫苗，且接種時間應在夏天或秋天前。

目前政府暫無RSV疫苗資助計劃，而市面上一針售價約為2、3千港元，被問到是否擔心基層長者無法負擔，以及政府應否開展有關疫苗的院舍外展接種服務時，蘇曜華表示，RSV疫苗通常只需接種一針，建議政府參考肺炎鏈球菌疫苗資助計劃，資助65歲及以上長者、糖尿病等長期病患者等高危群組接種RSV疫苗，亦相信開展院舍外展服務能有效減少院舍爆發RSV感染