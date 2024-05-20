孔繁毅料7至8月為RSV感染高峰　長者屬高危群組宜接種疫苗 (15:37)

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，本港處於「呼吸道合胞病毒」（RSV）流行季節，4月以來每週RSV個案均錄得增長，升幅超70%，預料7、8月進入RSV感染高峰期，提醒60歲以上長者及糖尿病等長期病患者屬高危群組，感染RSV後更易出現重症甚至死亡，籲他們做好防護措施及盡早接種RSV疫苗，並表示疫苗可預防疾病科學委員會將開會討論及建議政府納入疫苗接種計劃。
孔繁毅今日表示，RSV主要透過患者分泌物、飛沫、受污染的手、食具或物件等傳播，感染後早期症狀與傷風感冒相似，因此很多市民發病之初未有留意，但RSV不同於流感病毒，現時暫無針對性的抗病毒藥物可用，醫生只能為患者提供紓緩性治療。
孔強調，RSV死亡率為11.9%，並引述研究指，65歲以上長者感染RSV的死亡率為11%，較其他年齡層高出逾100倍。他指出，今年1月起RSV檢測陽性結果數目每週錄得升幅，預計今年RSV感染流行趨勢與往年相若，居住老人及院舍人士的個案佔整體65%。
孔繁毅續稱，糖尿病、心臟病、慢阻肺病、哮喘患者亦屬高危一族，引述研究指二型糖尿病患者感染RSV等下呼吸道疾病的機率較健康人士高30%，並有機會出現重症及代謝系統相關的併發症。他亦提醒，長者及長期病患者應做好個人防護，在人多擠迫處配戴口罩，及注意手部衛生等。
香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華稱，RSV雖暫無藥物可治，但已有疫苗可用，對於60歲以上人士，疫苗效力達8成；即使病人過去曾感染RSV，接種1針RSV疫苗也可預防未來受感染的風險，「打一針，終生有效」，並指美國疾病管制與預防中心已建議，60歲以上長者接種一劑RSV疫苗，且接種時間應在夏天或秋天前。
目前政府暫無RSV疫苗資助計劃，而市面上一針售價約為2、3千港元，被問到是否擔心基層長者無法負擔，以及政府應否開展有關疫苗的院舍外展接種服務時，蘇曜華表示，RSV疫苗通常只需接種一針，建議政府參考肺炎鏈球菌疫苗資助計劃，資助65歲及以上長者、糖尿病等長期病患者等高危群組接種RSV疫苗，亦相信開展院舍外展服務能有效減少院舍爆發RSV感染