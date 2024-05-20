據悉馬會料最快明年起增金多寶攪珠次數 (15:12)

消息人士表示，馬會估計增加金多寶攪珠次數和派彩規模後，六合彩每年投注額會有兩位數字百分點增幅，獎劵博彩稅和獎券基金撥款亦可望增加。此外，6月9日將舉行六合彩端午金多寶攪珠，過去此金多寶頭獎基金只有3800萬元，被視為「最奀」金多寶，消息人士指今年頭獎金額會上調，詳情稍後公布。

過去馬會曾透過增加每注最低金額，以及研究增加六合彩玩法，包括「單雙」、「大細」，買中號碼顏色波顏色等，希望刺激六合彩投注額。消息人士指馬會對有關措施持開放態度，主要考慮公眾意見，有需要時會有進一步安排。

翻查資料，2010年馬會年報曾提及要研究為六合彩增添新動力，當年便傳出馬會研究增加六合彩玩法，但最終同年11月9日只提高六合彩投注額，由每注5元提高至10元，及大幅調高獎金金額，頭獎獎金基金由最低保證500萬增至800萬元，四至七獎固定獎項獎金調高一倍。

六合彩投注額多年來停滯不前，馬會近20年便以增加攪珠號碼、每注投注金額及固定派彩的「三加」方法救亡，令原本1976年正式命名為「六合彩」時的36個號碼及每注2元，演變至目前49個號碼及每注10元，而過去兩次「加價」，該年度總投注額均增加。