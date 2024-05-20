黃家駒墓碑遭破壞　續有歌迷冒雨到場了解 (15:16)

深圳歌迷赫先生指昨日得悉黃家駒墓碑被毁的消息，感到難過及不解。他又稱作為「黃家駒逝世30周年紀念群」群主，受成員委託，今特意駕車來港了解墓碑受損情况。他形容黃家駒是一種精神及信仰，代表「積極向上、不卑不亢、不怕困難、愛護和平」。他指破壞者「可不愛家駒，可以不喜歡他的音樂，但不要去破壞它。」他希望日後不會再發生同類事件，自言從小已受黃家駒影響，現時從事樂器生意，懂得彈鋼琴，亦是一名結他手，「我做生意能有今天的成就，與家駒有很大很大的關係」。

警方昨早11時許接報稱將軍澳華人永遠墳場一個墓碑遭毁壞、塗鴉及淋潑液體。警員到場調查後，以涉嫌刑毁拘捕15歲少年及23歲姓葉男子，檢獲鐵槌、汽水、黑筆等證物，案件由觀塘警區刑事調查隊跟進。綜合網上流傳短片，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，在黃家駒墓碑旁高唱《海闊天空》，突然向墓碑潑汽水，並走近親吻黃家駒瓷相及墓碑上方的結他，其間發出吸吮聲音，及後用鐵槌破壞黃家駒墓碑瓷相，並叫在旁拍片者拍攝被破壞的墓碑。少年又以黑筆塗鴉墓碑及結他，並起腳踢向墓碑瓷相。