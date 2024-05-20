「安全智慧工地」系統標籤計劃啟動　料七月首批約100工地參與 (15:04)

「安全智慧工地」系統收集智能安全裝置數據，並透過網絡傳送到工地的一站式管理平台，可即時及遠程監控工地的高風險活動，發現危險時會適時發出警報。甯漢豪稱，初步預料約有500個建築地盤參與標籤計劃，佔現時所有建築地盤的6成，預計計劃起動初期會即時收到大量申請，當局會聯同建造業議會派員實地視察，估計今年7月會有首批約100個工地獲得標籤，期望今年底可批出約500個申請。

甯漢豪又說，現時建造業創新及科技基金已資助私人工程地盤安裝智慧工地系統，當局參考過去一些中小企承建商的反映後，會將基金的資助範圍擴展至系統的資訊科技支援、因使用系統而衍生的網絡需要、應用系統的人力培訓，以至採購支援等。她又提到，屋宇署由今年7月1日起，強制規定超過3,000萬元並涉及使用流動機械及塔式起重機的建築工程，註冊承建商必須採用相關「安全智慧工地」設施。