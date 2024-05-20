詹培忠父子賣殼案　證人稱按涉案商人指示向詹培忠轉帳 (14:58)

馬的下屬獲免予起訴書以匿名X作供，指馬於2013年10月要求他認購2.6億股「亞洲資源」的可換股債券，他遂於負責批售債券的金利豐證券有限公司開設戶口，並以逾9100萬元購入債券。控方指出，除了X以外，賈安民持有1.5億債券，吳良好持有1.2億債券。X表示知悉賈也一同代馬鐘鴻認購債券，另曾聽詹劍崙指吳亦是他們的「人頭」，同意若3人全部把債券換成股票，即等同持有「亞洲資源」的66.3%股票。

X續指，馬其後吩咐他盡快把債券「套現」，X理解馬的頭寸緊絀，望把債券換成股票，再出售圖利。按可換股債券規定，每次只能換已發行股票的20%股票，但沒有限制買賣債券，X無法一次換取他共32.5%的債券，但可以出售債券予他人換股。同年10月24日，X到深圳辦公室會見馬，馬當時向他介紹王蓓麗及王蓓麗的兒子王巍，又指王蓓麗為金馬控股的員工，而王巍則是新光證券的經紀，並指示X把1.2億債券賣給兩人，作價4毫2。

X作供指，他與王蓓麗及王巍於翌日到「亞洲資源」的辦公室作買賣債券的手續，王蓓麗當時指王巍是持牌經紀，不方便參與，終由王蓓麗獨自以5040萬元認購1.2億債券。X另把自己部分債券換成股票，當時還遇到同樣打算轉換股票的賈。X及後按馬指示，向詹培忠開出5040萬元支票，X當時只知道馬與詹培忠之間「買賣殼」的交易，不清楚還有沒有其他交易項目。X續指，他自己的債券全部換成股票後，會按馬的指示每日分別沽出股票，再把收到的錢以沒有抬頭的支票開出。