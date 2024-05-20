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韓籍女子稱遭建行亞洲董事總經理非禮後被解僱　入稟索償 (14:14)

建行（亞洲）一名時任韓籍女助理副總裁，稱遭前上司、董事總經理黎敬倫先後7次性騷擾，包括在視像會議期間，在枱底下用手探入事主短裙內觸碰她大腿。事主怕失去工作而啞忍，至最後一次被摸臀部時直斥對方，但對方假裝無事發生。及後事主被安排「苦差」，兩個月後被公司以工作表現差劣為由解僱。事主日前入稟區域法院，控告前上司違反《性別歧視條例》，要求道歉及賠償。

根據入稟狀，事發時黎敬倫為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司的銀行部董事總經理及主管；申索人姓「PARK」，屬黎的下屬，職級為助理副總裁，去年2月入職。

入稟狀又提及，2023年3月16日，申索人與黎見客後一同步行返回辦公室，其間黎用手指「篤」申索人臀部約2至3次，但申索人怕失去工作而沒有表達不滿。翌月6日，兩人見客後返回辦公室途中，黎在街上用手掌觸碰申索人臀部，申索人回頭見到黎對她笑，又問她週末有何安排。申索人故意提到與男友約會，希望黎知道她有男友後而卻步。惟黎仍多次性騷擾申索人，最後一次事件發生於為同年6月1日，申索人在街上被黎觸碰臀部後，直斥黎「don’t touch me （不要觸我）」，但黎假裝無事發生。

事後申索人的工作轉變，由原本發展韓國銷售業務，轉為留在辦公室內負責「粗活（menial tasks）」，例如會議紀錄及處理通告等。2023年8月7日，申索人就工作待遇向黎當面對質，對方指如果覺得工作困難，是時候考慮轉工。不足兩週後，銀行以申索人的銷售表現差劣為由而將她解僱。

申索人曾報警、向建行及平機會投訴，現要求法庭頒令黎違反《性別歧視條例》，要求道歉及索償。入稟狀沒列明索償金額。

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