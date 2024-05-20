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黎智英案｜國安警稱為派判辭探張劍虹　交談屬「人性化處理」 (13:48)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（20日）第79日審訊，控方覆問國安處警署警長時指，警長在辯方盤問下確認，2021年11月探訪張劍虹只為向他派發判辭，但又形容留下與張談及其「獄中日常」是執行職務。警長澄清交談是很「人性化」的處理，屬派判辭的延續，要評估張在獄中「有冇一啲唔好嘅嘢發生」。

辯方今早休庭索取指示後表示取得一些新資料，沒有其他問題盤問國安處偵緝警署警長黎國勇（譯音），黎其後接受控方覆問。有關在記事冊上標註2021年11月11日探訪張劍虹為「SD（特別職務）」一事，黎稱「SD」是很廣泛和普通的用字，其他部門亦可使用，不涉及機密行動，沒有特別原因要使用此用字，舉例離開辦公室做一些事都可以是「特別職務」。

黎上周在辯方盤問下確認，除聽從上司指示派送判辭外，實際上沒有其他原因留下與張聊天，但同時確認聊天為職責一部分。控方要求黎澄清為何與張交談，黎表示派送判辭本身已是警務工作，期間張沉思和他向張說了一連串的話，「都係一個工作嘅延續嚟，同埋一個好人性化嘅處理」，他當中要評估張在獄中是否有不好的事情發生。黎又稱2024年2月就探訪錄取口供，是應辯方要求提供進一步資料。

黎作供完畢，辯方表示撤回申請盤問餘下的警務人員，控方稱辯方擬盤問專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛，會嘗試安排鄒明日出庭，經與辯方協調後會先行播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」和黎接受台灣媒體訪問的片段，總長度約25小時。辯方透露將作中段陳辭，申請本案表證不成立，假若要開展辯方案情，需要時間不會太長；法官李運騰預料雙方在6月27日或28日作口頭陳辭。

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