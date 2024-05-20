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前律師涉跨國投資騙案認盜千萬美元　減刑三個月 (12:39)

時任執業律師張有洪捲入跨國投資騙案，他替投資者在一個名為振興城市的投資項目（Cities Uplifting Program，下稱CUP）之中託管款項時，涉盜去一名事主1000萬美元。張有洪早前承認盜竊罪，判囚7年3個月。他不服刑期上訴，上訴庭今（20日）裁定其中一項上訴理據得直，減刑至7年監禁。

張有洪（70歲）承認於2014年10月15日至20日犯下盜竊罪，同月23日辭任執業律師。原審法官邱智立採納最高刑期10年為量刑起點，因張審訊前認罪扣減25%刑期，另因協助檢控部門減刑3個月，判囚7年3個月。根據判辭，上訴方指張2014年8月至9月去信美國當局，提醒CUP項目疑為詐騙工具，並提供涉案者的姓名和資料，應獲進一步減刑。

上訴庭副庭長麥機智和上訴庭法官薛偉成在判辭接納，張有洪為美國檢控部門提供重要協助，促使涉案6人在當地被捕，其中兩人已認罪；美國司法部確認張協助控方調查，防止更多人受騙。上訴庭認為，原審法官因張協助控方減刑3個月並不足夠，應額外減刑6個月。

惟上訴庭強調，張有洪案發時為事務律師，卻盜去事主1000萬美元，涉及違反誠信，犯下最嚴重的一類盜竊案；原審法官採納盜竊罪的最高10年刑期為量刑起點，做法完全適合。上訴庭又指，張不但斷送自己的職業生涯，亦有損本港法律專業。上訴庭僅受理其中一項上訴理據，下令張減刑至7年。

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