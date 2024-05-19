明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：快將公布下半年盛事活動　冀為市面增活力及消費動力 (10:27)

財政司長陳茂波於網誌表示，政府快將公布下半年的各項盛事活動，相信可為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。他又說，不同行業之間的復蘇仍存在不平均的狀況，例如零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變所帶來的挑戰，政府會因應市場變化主動出擊，全力創造更有利市場的條件和氛圍，力求與工商各界為香港創出新的增長點和新增量。

陳茂波提到環球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19,000點水平，升至逾9個月高位，而住宅物業市場亦見有明顯改善，認為本港宏觀經濟形勢向好，財政狀况平穩，獲得國際評級機構認同。

他又說，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，政府正以嶄新的旅游元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點，相信只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。

另外，陳茂波表示，短期經濟要穩步向好，中期經濟須增添動能，稱政府大力投放資源推動創科發展，形容本地的創科生態圈正不斷茁壯成長，培育創科企業方面進展理想。至於政府去年10月推出的「產學研1+計劃」，他透露計劃首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，具體詳情短期內發布。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 盛事經濟

上 / 下一篇新聞