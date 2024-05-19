陳茂波：快將公布下半年盛事活動　冀為市面增活力及消費動力 (10:27)

陳茂波提到環球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19,000點水平，升至逾9個月高位，而住宅物業市場亦見有明顯改善，認為本港宏觀經濟形勢向好，財政狀况平穩，獲得國際評級機構認同。

他又說，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，政府正以嶄新的旅游元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點，相信只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。

另外，陳茂波表示，短期經濟要穩步向好，中期經濟須增添動能，稱政府大力投放資源推動創科發展，形容本地的創科生態圈正不斷茁壯成長，培育創科企業方面進展理想。至於政府去年10月推出的「產學研1+計劃」，他透露計劃首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，具體詳情短期內發布。