元朗廠房疑油缸過熱　洩漏單體苯乙烯 (10:06)

消防處助理消防區長謝德華表示，有市民報稱於大井圍一帶聞到不明氣體，異味飄散，範圍廣泛，消防員到場搜索，最後懷疑異味來源是附近元朗工業邨宏樂街一間貯有化學品的廠房，廠房面積約200米乘300米，有兩個貯有單體苯乙烯的儲存缸，其中一個冒出白煙。消防其後向儲存缸射水降溫。事件中，消防共派出81名消防員及救護員，共調派24架消防車及兩架救護車，動用一條喉及兩隊煙帽隊，同時使用無人機、機械狗及滅火機械人協助，兩名職員自行疏散，事故起因仍在了解。

危害物質專隊助理消防區長林國鴻指，單體苯乙烯是用作製做塑膠的原料，有機會刺激眼睛及皮膚，而且非常易燃。他補充指，於現場單體苯乙烯的濃度只有1ppm，要到50ppm方會對人體溝成危險，故認為濃度安全。

警務處元朗分區助理指揮官（行動）總督察江偉峰表示，就事件已調配新界北衝鋒隊、新界北機動部隊及元朗分區軍裝人員共37人協助處理交通及現場。宏樂街仍然封閉，港鐵巴士K68號需要改道。