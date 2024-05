第十六屆「香港盃」外交知識競賽仁濟醫院王華湘中學奪金獎 崔建春：向港青提三「C」期望 (20:39)

第十六屆「香港盃」外交知識競賽今(18日)舉行決賽暨頒獎典禮,上月履新的外交部駐港公署特派員崔建春致辭表示,今年是新中國成立75周年,亦是香港回歸27周年;他向香港青年提出三個「C」的期望,分別是「Commitment to our great country」、「Contribution to our great Hong Kong」以及「Communication with the world」,希望他們宏揚愛國主義精神,成為愛國愛港的先鋒隊,並發揚開拓創新精神,做中外人民交流的「排頭兵」。

出席同一活動的特首李家超致辭則指,政府將繼續深化愛國主義教育和國家安全教育,並寄語學生努力學習和了解國情及歷史文化,為國家和香港貢獻。 他稱作為中國人,應多留意國家在國際事務上的動態和發展,了解國家推進中國特色大國外交的新政策,從而思考香港如何更好融入國家發展大局,以提升國際競爭力。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局和香港明天更好基金聯合主辦,並與多家傳媒機構包括《明報》協辦。今屆賽事以「擔當時代重任,涵養世界情懷」為主題,共260多間中小學校、近7萬名學生報名,創歷年之最。

中學組精英賽由仁濟醫院王華湘中學蟬聯冠軍,銀獎為拔萃女書院及沙田培英中學,銅獎是趙聿修紀念中學及明愛屯門馬登基金中學,其中拔萃女書院學生鄧伯雯更獲最佳台風獎。至於小學組網上問答比賽,冠軍由保良局田家炳小學奪得,亞軍則是吳氏宗親總會泰伯紀念學校,季軍是路德會呂祥光小學。