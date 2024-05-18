Emily Online ︳《九龍城寨之圍城》熱播 城寨原址附近「龍津石橋」遺跡 明年第二季完成保育工程 (23:29)

近日熱播嘅電影《九龍城寨之圍城》令九龍城寨歷史再次掀起熱話，雖然九龍城寨已經被拆多年，不過其實香港仲保留緊一啲同城寨有關嘅遺跡，2008年土拓署為「啟德發展計劃」進行考古勘探，就喺城寨原址附近發現到「龍津石橋」，呢條橋相傳係昔日清朝官員由水路進入城寨嘅必經之路。政府其後喺2021年展開保育工程，將遺跡原址打造成保育長廊。至於長廊幾時完工可以參觀，Emily問過建築署，署方話原址進行緊結構同挖掘工程， 預期會按原定目標喺4年內，即係2025年第二季竣工，工程亦暫時未見有超支情況。
龍津石橋同城寨嘅深厚淵源始於清朝年代，原長約200米嘅石橋喺1873至1875年間建成，除咗喺當時九龍城區的登岸碼頭，亦都係朝廷向往來船隻徵收關稅嘅基地，當時碼頭附近有一個墟市，貨物大多都喺碼頭上岸。可惜其後喺二次大戰日佔期間，石橋連同當時嘅九龍城碼頭喺1942年被淹埋，直至2008年先土拓署喺考古工程中發掘到部分橋面，呢條象徵九龍城寨邊界嘅龍津石橋先重見天日。
政府其後喺2021年經立法會財委會取得約6.9億撥款推動保育計劃，將遺跡原址打造成長約320米、闊30米嘅保育長廊，連接啟德站廣場同太子道東行人隧道，遺跡會被水景包圍，旁邊是行人休憩區。
《九龍城寨之圍城》近日揚威海外入圍第77屆康城影展，片中主角兼電影製片公司老闆之一嘅古天樂，日前喺康城行紅地氈時話，電影將已經拆咗嘅九龍城寨重現出嚟，某程度亦希望帶動到香港旅遊業。如果明年龍津石橋保育長廊如期完工，唔知會唔會成為吸引影迷打卡嘅景點呢？
相關字詞﹕九龍城寨；建築署