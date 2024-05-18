Emily Online ︳《九龍城寨之圍城》熱播 城寨原址附近「龍津石橋」遺跡 明年第二季完成保育工程 (23:29)

龍津石橋同城寨嘅深厚淵源始於清朝年代，原長約200米嘅石橋喺1873至1875年間建成，除咗喺當時九龍城區的登岸碼頭，亦都係朝廷向往來船隻徵收關稅嘅基地，當時碼頭附近有一個墟市，貨物大多都喺碼頭上岸。可惜其後喺二次大戰日佔期間，石橋連同當時嘅九龍城碼頭喺1942年被淹埋，直至2008年先土拓署喺考古工程中發掘到部分橋面，呢條象徵九龍城寨邊界嘅龍津石橋先重見天日。

政府其後喺2021年經立法會財委會取得約6.9億撥款推動保育計劃，將遺跡原址打造成長約320米、闊30米嘅保育長廊，連接啟德站廣場同太子道東行人隧道，遺跡會被水景包圍，旁邊是行人休憩區。

《九龍城寨之圍城》近日揚威海外入圍第77屆康城影展，片中主角兼電影製片公司老闆之一嘅古天樂，日前喺康城行紅地氈時話，電影將已經拆咗嘅九龍城寨重現出嚟，某程度亦希望帶動到香港旅遊業。如果明年龍津石橋保育長廊如期完工，唔知會唔會成為吸引影迷打卡嘅景點呢？