外交部駐港公署特派員崔建春：多國駐港領事冀與香港發展良好經貿合作關係 (20:39)

第十六屆「香港盃」外交知識競賽今（18日）舉行決賽暨頒獎典禮，上月履新的外交部駐港公署特派員崔建春致辭表示，近日接觸美國和英國等多國駐港領事，對方均表示非常喜歡香港，希望與本港發展良好經貿合作關係，「儘管我們有不同政見、意見，但是大家說香港的話，都願意在這裏（留）待，沒有一個願意回去」。他又指，隨《基本法》23條立法為本港安全及治理翻開新篇章，本港將不斷鞏固自身獨特地位和優勢，大力「拼經濟、謀發展」，提升國際競爭力。

出席同一活動的特首李家超致辭則指，政府將繼續深化愛國主義教育和國家安全教育，並寄語學生努力學習和了解國情及歷史文化，為國家和香港貢獻。 他稱作為中國人，應多留意國家在國際事務上的動態和發展，了解國家推進中國特色大國外交的新政策，從而思考香港如何更好融入國家發展大局，以提升國際競爭力。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局和香港明天更好基金聯合主辦，並與多家傳媒機構包括《明報》協辦。今屆賽事以「擔當時代重任，涵養世界情懷」為主題，共260多間中小學校、近7萬名學生報名，創歷年之最。

中學組精英賽由仁濟醫院王華湘中學蟬聯冠軍，銀獎為拔萃女書院及沙田培英中學，銅獎是趙聿修紀念中學及明愛屯門馬登基金中學，其中拔萃女書院一位同學更獲最佳台風獎。至於小學組網上問答比賽，冠軍由保良局田家炳小學奪得，亞軍則是吳氏宗親總會泰伯紀念學校，季軍是路德會呂祥光小學。