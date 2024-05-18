「女長毛」銅鑼灣遊行至政總 悼念葵青燒炭母子 (18:47)

雷玉蓮今午約3時到銅鑼灣站E出口外，手持一束鮮花及一幅關於葵青母子燒炭身亡的剪報，身掛「智障服務不足，死完兄弟，再死母子」，與「慘劇一單接一單，要求増加宿位及支援照顧者」的標語。

其後她沿軒尼詩道向灣仔方向遊行 ，遊行過程中，女長毛作單手祭拜動作，手持鮮花及剪報，念佛經超渡死者，有約5便衣警隨行，途中有拍照記錄，雷約1小時後，約4時到政總鐵閘門外。

到政總後雷玉蓮擬焚香悼念死者，一度被警方制止，她要求警方安排焚香位置，質疑「係咪裝三支香都要搵滅火桶噴熄」，其後一位男警員與她理論，稱「合法地點係墳場」，引來雷不滿，批評警員說法涼薄，其後警方允許她在政總前焚香，她揚言會投訴該警員，但會遵從警員安排，在鐵馬前放置祭壇，擺放水果、饅頭及香爐，手持三支香向祭壇鞠躬，並稱在三支香燒盡前不會離去。

她形容事件是「聞者流淚，聽者心酸」，期間感觸落淚，批評政府對是次慘劇 「無半句」，要求政府增加智障人士宿位，以及增加支援照顧者。翻查資料，社署當日曾表示非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過。

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