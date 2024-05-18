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兆基創意書院伺服器遭黑客入侵 8TB資料被鎖上 私隱署：涉逾600人 (20:20)

香港兆基創意書院今日（18日）發表聲明，指上周一（13日）發現伺服器被黑客入侵，將書院最近4年共約8TB的資料鎖上，當中包括2021年及之後畢業學生、在校學生及家長曾於書院登記的個人資料、教職員個人資料、租客個人或團體資料，以及科務及學務文件，暫未能確定資料有否外泄。書院稱，已即時將校內網絡關閉，防止影響擴散，並已通報教育局、警方、私隱專員公署、香港電腦保安事故協調中心。本報正向各方查詢事件。

私隱專員公署指，上周一收到相關機構的資料外洩事故通報，初步顯示可能超過600人受影響，公署已經根據既定程序就事故展開循規審查，亦已建議有關機構盡快通知受影響人士。警方指，上周二（14日）接獲相關機構報案，指電腦伺服器被黑客入侵。案件已交由九龍城警區刑事調查隊第一隊調查，暫未有人被捕。香港電腦保安事故協調中心指，事件仍在調查之中，現階段無法提供詳細資訊。

書院指，已通知家長及學生，資料修復後亦會陸續通知舊生及受影響之租場人士及團體。書院就個人資料安全風險向上述各方致歉，呼籲受影響人士小心注意陌生通訊。

書院表示，在未能完全排除書院網絡仍存在風險前，書院內聯網及無線網絡將會繼續關閉，在完成校內伺服器、電腦及網絡安全掃描並確定排除相關隱患後，才會重新開放書院網絡。

書院稱，學校正開始對書院整個伺服器及所有電腦進行完整掃描及／或重新安裝，有關工作估計需時至少一星期。期間會設置臨時上網方案以供教學之用，並即時調動資源處理網絡保安問題，亦會追查是次遭受攻擊的系統漏洞及更新資訊安全程序，防範同類事件再發生。

教育局指，有關學校已向教育局報告有關事件。據了解，該學校在事故後已即時採取應急措施，並已報警處理及通報個人資料私隱專員公署。該學校現正陸續通知可能受影響的人士，提醒他們提高警覺。

教育局已敦促學校全面調查事件及審視其資訊系統的保安措施，按風險為本原則，採取適當措施加強網絡安全，避免同類事件發生。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切的意見及支援。

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