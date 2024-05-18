涉針對外牆維修大廈連環爆竊　兩內地男落網 (16:11)

兩名持雙程證男子涉嫌針對火炭一個正進行大廈外牆維修的屋苑進行連環爆竊，合共牽涉12個住宅單位，偷去共值7.8萬元財物。一人當場被捕，另一人嘗試過關返內地時被捕。兩人目前正被扣查，預計後會被正式控告入屋犯法罪。
沙田警區總督察（調查）黃志騰表示，兩名被捕男子均為中國籍，持雙程證來港，分別38及40歲。他們涉及4宗沙田區連環爆竊事件，牽涉12個單位，損失金額約共7.8萬元。沙田警區刑事部留意到，自從今年4月開始，火炭一個屋苑多次遭人爆竊，經警方調查，發現該屋苑9座大廈都有搭棚進行外牆維修工程，懷疑有人趁機透過四通八達的棚架入屋，並針對忘記鎖上窗戶的單位爆竊。
昨日（17日）清晨約4時，兩男涉打算重施故技爬棚架爆竊，遭一名住戶發現，於是立即通知保安及報警。警員趕到現場，鎖定兩人逃走路線，發現兩人向下爬落棚架並沿著天橋橋頂逃跑。最終一人當場被捕，另一人逃脫，但已被警方鎖定身份及通緝，他昨午嘗試經羅湖口岸返內地期間被捕。兩人目前被扣查，稍後會被正式控告入屋犯法罪。
沙田警區行動主任總督察柳仲桁表示，警方高度關注爆竊案，沙田警區鄉村巡邏隊及分區特遣隊不時連同交通部、無人機隊、山嶺及搜救專隊作出聯合行動，於鄉郊及山嶺一帶作高姿態巡邏，搜索有無可疑人士。另外，沙田警區亦連同飛行服務隊於十四鄉、九肚山等黑點，以直升機在上空巡邏，配合地面部隊設置路障，進行巡邏。
沙田警區警民關係主任總督察譚君宜表示，警員、區議員、關愛隊亦有落區到不同屋苑宣傳反爆竊。沙田分區助理指揮官（行動）總督察香子健指，警方近月到沙田不同住宅巡查，包括公屋、私樓、獨立屋，香建議保安公司加强培訓保安員，保安員應盡職要求訪客登記、加强巡邏等等。
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