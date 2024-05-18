涉針對外牆維修大廈連環爆竊　兩內地男落網 (16:11)

沙田警區總督察（調查）黃志騰表示，兩名被捕男子均為中國籍，持雙程證來港，分別38及40歲。他們涉及4宗沙田區連環爆竊事件，牽涉12個單位，損失金額約共7.8萬元。沙田警區刑事部留意到，自從今年4月開始，火炭一個屋苑多次遭人爆竊，經警方調查，發現該屋苑9座大廈都有搭棚進行外牆維修工程，懷疑有人趁機透過四通八達的棚架入屋，並針對忘記鎖上窗戶的單位爆竊。

昨日（17日）清晨約4時，兩男涉打算重施故技爬棚架爆竊，遭一名住戶發現，於是立即通知保安及報警。警員趕到現場，鎖定兩人逃走路線，發現兩人向下爬落棚架並沿著天橋橋頂逃跑。最終一人當場被捕，另一人逃脫，但已被警方鎖定身份及通緝，他昨午嘗試經羅湖口岸返內地期間被捕。兩人目前被扣查，稍後會被正式控告入屋犯法罪。

沙田警區行動主任總督察柳仲桁表示，警方高度關注爆竊案，沙田警區鄉村巡邏隊及分區特遣隊不時連同交通部、無人機隊、山嶺及搜救專隊作出聯合行動，於鄉郊及山嶺一帶作高姿態巡邏，搜索有無可疑人士。另外，沙田警區亦連同飛行服務隊於十四鄉、九肚山等黑點，以直升機在上空巡邏，配合地面部隊設置路障，進行巡邏。

沙田警區警民關係主任總督察譚君宜表示，警員、區議員、關愛隊亦有落區到不同屋苑宣傳反爆竊。沙田分區助理指揮官（行動）總督察香子健指，警方近月到沙田不同住宅巡查，包括公屋、私樓、獨立屋，香建議保安公司加强培訓保安員，保安員應盡職要求訪客登記、加强巡邏等等。