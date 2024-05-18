廉署下周舉行國際會議 國監委、聯合國等派員演講 (15:54)

是次國際會議以「廉潔世界新道路」為主題，由廉署及國際反貪局聯合會合辦。行政長官李家超將於下周三早上聯同其他主禮嘉賓為一連三日的國際會議主持開幕禮。李家超將致開幕辭，而廉政專員胡英明則會致歡迎辭。國家監察委員會副主任傅奎、終審法院首席法官張舉能、聯合國駐維也納辦事處總幹事暨聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任Ghada Fathi Waly、署理律政司長張國鈞及歐洲檢察官辦公室副首席檢察官Petr Klement隨後亦會發表專題演講。

在為期三日的國際會議中，一眾專家講者會就以下四大議題發表意見，即「持續國際合作 共建廉潔未來」、「堅守肅貪使命 應對當前挑戰」、「公私營伙伴合作 共享協同『誠』果」及「凝聚青年力量 創建廉潔世代」，並首次邀請多位來自世界各地的年輕講者參與討論。另外，約200名來自本地多間中學，以及香港、澳門和在港就學的一帶一路國家大學生，亦會共同參與會議及討論環節。

會議海外講者包括毒罪辦GRACE倡議YouthLED誠信諮詢委員會成員Camila Florencia TORT及Dexter Arvin YANG，二人均有份參與制定由廉署、聯合國毒品和犯罪問題辦公室及聯合會共同編制的《加強青年參與反貪腐倡議全球政策指南》。該指南為反貪機構提供參考指引，協助它們逐步發展吸納青年參與反貪工作的模式，並提供監察和檢視成效的建議，加強青年參與反貪工作的機會。

本地方面則有香港大律師公會新晉大律師常委會主席黃海榕，以及廉署總調查主任黎偉楠，即首位獲中央人民政府推薦，經聯合國初級專業人員計劃派往聯合國工作兩年的廉署人員。

由廉署及聯合會合辦的廉政公署第八屆國際會議，吸引逾500名來自近60個司法管轄區，約180個反貪及執法機構代表報名參加，而出席機構中有三分之一是聯合會成員，第八屆國際會議同時是聯合會第11次年會。