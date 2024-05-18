明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

輕鐵出軌｜港鐵：輕鐵按交通燈號行駛　議員倡加裝雷達閉路電視監視外來物 (14:29)

一輛往屯門方向行駛的輕鐵今早（18日）駛至鍾屋村站附近時意外出軌，初步相信車內沒有乘客。港鐵表示，一列正在返回屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架偏離路軌。初步調查顯示，涉事輕鐵當時有按照交通燈號行駛，並且沒有超速，事故涉及路軌上外來物。港鐵已就事件報警，並會進一步調查事故原因。

現場消息指，列車於鍾屋村站近百米外開始出軌，路軌上疑有列車出軌後磨擦所致的白色痕跡。工程人員到場搶修，並利用木板等工具將列車扶正，部分人員於上址清理疑遭輾爆的石躉碎石。居民蔡小姐原打算搭輕鐵出元朗，惟因停駛而失預算，「𠵱家等條路整返過對面搭的士」。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇表示，初步了解，外來物件相信為貨車駛經上址時跌落的建築材料。他表示，涉事位置為「平交道」，屬開放位置，人車都會經過上址，故認為意外難以避免。他稱「唔係話有外物出現於路軌就一定會出軌」，舉例指如列車駛過將物件壓扁，都不會引致脫軌，「有機會個物件跌的角度個轆有機會剷上去」，因此形容出事機率「隨機」。他指外來物是過往引致列車出軌的因素，他建議港鐵日後可於列車車頭加裝雷達，及於「平交道」加裝閉路電視以監視是否有外來物跌入路軌，減低列車出軌風險。

按現行票價機制引入的服務表現安排，若列車服務出現31分鐘或以上延誤事故，且在港鐵控制範圍內的因素引起，即須按累進方式罰款。張欣宇認為是次事件不在港鐵控制範圍內，「呢個唔係駕駛者可控制，或者唔係營運者可以控制，唔係儀器出問題」。

運輸及物流局回覆查詢時指，若有關事故並非由港鐵公司控制範圍內的因素引起，則不會計算在港鐵票價調整機制內的「服務表現回贈」。就今日輕鐵鍾屋村站附近發生列車轉向架偏離路軌事故，政府會待完成事故調查後，按現行機制與港鐵公司跟進。

相關字詞﹕輕鐵 脫軌

上 / 下一篇新聞