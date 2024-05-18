輕鐵出軌｜港鐵：輕鐵按交通燈號行駛　議員倡加裝雷達閉路電視監視外來物 (14:29)

現場消息指，列車於鍾屋村站近百米外開始出軌，路軌上疑有列車出軌後磨擦所致的白色痕跡。工程人員到場搶修，並利用木板等工具將列車扶正，部分人員於上址清理疑遭輾爆的石躉碎石。居民蔡小姐原打算搭輕鐵出元朗，惟因停駛而失預算，「𠵱家等條路整返過對面搭的士」。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇表示，初步了解，外來物件相信為貨車駛經上址時跌落的建築材料。他表示，涉事位置為「平交道」，屬開放位置，人車都會經過上址，故認為意外難以避免。他稱「唔係話有外物出現於路軌就一定會出軌」，舉例指如列車駛過將物件壓扁，都不會引致脫軌，「有機會個物件跌的角度個轆有機會剷上去」，因此形容出事機率「隨機」。他指外來物是過往引致列車出軌的因素，他建議港鐵日後可於列車車頭加裝雷達，及於「平交道」加裝閉路電視以監視是否有外來物跌入路軌，減低列車出軌風險。

按現行票價機制引入的服務表現安排，若列車服務出現31分鐘或以上延誤事故，且在港鐵控制範圍內的因素引起，即須按累進方式罰款。張欣宇認為是次事件不在港鐵控制範圍內，「呢個唔係駕駛者可控制，或者唔係營運者可以控制，唔係儀器出問題」。

運輸及物流局回覆查詢時指，若有關事故並非由港鐵公司控制範圍內的因素引起，則不會計算在港鐵票價調整機制內的「服務表現回贈」。就今日輕鐵鍾屋村站附近發生列車轉向架偏離路軌事故，政府會待完成事故調查後，按現行機制與港鐵公司跟進。