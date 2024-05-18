輕鐵出軌｜疑貨車跌出木板致脫軌　警拘貨車司機 (17:40)

警方指，一輛重型貨車載着一批木板沿青山公路—洪水橋段東行，當駛至上址時，其中一件約50乘20厘米的木板從貨車上跌落至軌道上，其後導致輕鐵出軌。警方接報到場，經調查後，在屯門區以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕貨車司機。

運物局長林世雄對事故表示關注，局方已向港鐵了解事件，機電工程署已即時到事故現場進行調查，會與港鐵公司研究改善措施。

港鐵稱，鍾屋村站附近有一列兩卡輕鐵列車，頭一卡後面的一個轉向架偏離路軌，輕鐵服務受阻。列車上無乘客，無乘客受傷。工程人員已安全地把兩卡列車分開，現正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。港鐵人員正處理事件，希望盡快恢復服務。初步懷疑涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。

輕鐵610線、614線、615線及751線改道，將不停藍地站至洪水橋站。港鐵表示，已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。