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輕鐵出軌｜疑貨車跌出木板致脫軌　警拘貨車司機 (17:40)

【12:52更新】早上9時許，警方接獲報案，指一輛輕鐵往屯門方向行駛，至鍾屋村站附近時意外脫軌，初步相信車內沒有乘客。港鐵宣佈，由於鍾屋村站附近輕鐵發生事故，輕鐵服務受阻。現場所見，大批工程人員正在搶修，輕鐵行人過路處有一段石躉損毀。有港鐵職員在路軌上發現一根木，並在場檢查。至12時43分，事故已處理好，輕鐵服務逐步恢復正常。

警方指，一輛重型貨車載着一批木板沿青山公路—洪水橋段東行，當駛至上址時，其中一件約50乘20厘米的木板從貨車上跌落至軌道上，其後導致輕鐵出軌。警方接報到場，經調查後，在屯門區以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕貨車司機。

運物局長林世雄對事故表示關注，局方已向港鐵了解事件，機電工程署已即時到事故現場進行調查，會與港鐵公司研究改善措施。

港鐵稱，鍾屋村站附近有一列兩卡輕鐵列車，頭一卡後面的一個轉向架偏離路軌，輕鐵服務受阻。列車上無乘客，無乘客受傷。工程人員已安全地把兩卡列車分開，現正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。港鐵人員正處理事件，希望盡快恢復服務。初步懷疑涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。

輕鐵610線、614線、615線及751線改道，將不停藍地站至洪水橋站。港鐵表示，已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。

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