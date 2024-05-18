警「放蛇」打擊無牌賣酒　拘6人警告12酒客 (08:53)

油尖警區特別職務隊昨午派員喬裝顧客前往彌敦道469至471號一間懷疑無牌樓上火鍋店，並於店內檢獲約值9000元的酒類飲品。一名37歲男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被補，另一名男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

油麻地分區雜項調查隊昨晚派員喬裝顧客到廟街308號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約一萬元的酒類飲品。一名22歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

尖沙咀分區雜項調查隊昨晚亦派員喬裝顧客到金巴利道40至40A號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值8.7萬元的酒類飲品。兩名分別22及23歲酒吧女職員涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

另外，深水埗分區雜項調查隊及軍裝巡邏小隊第二隊警員昨晚突擊搜查長沙灣道190至192號一住宅單位，搗破一個懷疑無牌酒吧。行動中，警員以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可作販賣用途」及「經營無牌卡拉OK場所」罪名拘捕一名42歲姓李本地男子，並在單位內發現7名本地男女及5名內地女子，年齡介乎36至64歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，警員遂向他們發出警告。