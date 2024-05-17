英企奧雅納陷深偽技術騙案　本港分部損失逾2億元 (19:56)

奧雅納曾為港珠澳大橋提供研究及設計等工作，另曾受土力工程處委託，就岩洞進行規劃及研究。公司發言人今（17日）回覆指，公司的財務穩定性和業務營運無受事件影響，內部系統亦無遭到損壞。其全球資訊總監Rob Greig指，與全球許多其他企業一樣，公司營運經常受攻擊，包括偽造收據、釣魚詐騙、WhatsApp語音欺詐和深度偽造，並留意到近月相關攻擊的數量及複雜程度急劇上升。他認為這涉及業界、商界以至社會問題，希望奧雅納的經驗能夠提高大眾的警覺，警惕不法份子日益複雜及持續改變手段的認知。

今年2月，警方指接獲一家跨國公司香港分部的財務職員報案，稱今年1月中分別有同事收到假冒「英國總部首席財務官」的釣魚信息，對方聲稱要做機密交易，分別邀請各人加入有4至6人參與的視像會議，其間指示各人，共分15次把共2億元轉帳至5個本地銀行戶口；其後向公司總部查詢後揭發事件及報案。據了解，上述案件正是奧雅納捲入涉及深偽技術的該宗騙案。

警方去年錄得逾3.98萬宗詐騙案，佔整體罪案約44%，屬佔比最大。而翻查資料，警務處長蕭澤頤今年2月提到，由去年11月至今年2月2日期間，警方共發現16段涉深偽技術詐騙影片，相關平台接到警方舉報後已全移除，當時並無接到市民因此受騙。