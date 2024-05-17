Eｍily Online｜《明報》報業公會最佳新聞獎獲12獎　JPEX、高才通報道榜上有名 (18:57)

香港報業公會今日（17日）舉行「2023年香港最佳新聞獎」頒獎禮，《明報》喺646份報名參賽作品中脫穎而出，一共獲頒12個獎項。當中本報去年9月率先揭發JPEX涉嫌詐騙及無牌經營虛擬資產交易平台嘅偵查報道，同時獲「最佳經濟新聞寫作（中文）」冠軍同「最佳獨家新聞」亞軍；促使政府填補高才通毋須申報刑事紀錄漏洞嘅「高才通報道系列」，獲「最佳獨家新聞」季軍。
獎項一共有12間機構包括中英文報紙參與，今次《明報》喺報業公會得獎報道包括4項冠軍、2項亞軍、2項季軍，以及4項優異獎（見表）。
JPEX案系列報道由港聞記者鄭律銘、施晉宇、偵查組陳亦瀅合作採訪及撰寫。揭發曾因「基因編輯嬰兒」惹起爭議、喺內地非法行醫罪成被囚3年嘅內地科學家賀建奎獲批高才通嘅報道，由港聞記者陳柔雅、張煒明負責跟進。至於日本去年9月排放核污水引國際熱議，赴日直擊採訪嘅施晉宇，憑福島核污水系列報道獲「最佳新聞報道」優異獎。
好嘅新聞相片能向讀者呈現新聞事件，《明報》攝影記者維持一貫質素，共奪得5項最佳圖片獎項，其中攝記曾憲宗拍下世紀黑雨後山泥傾瀉揭紅山半島僭建嘅相片「天災、人禍」，獲「最佳圖片（新聞組）」冠軍。特寫組方面，攝記馮凱鍵憑「塗鴉樂園」得亞軍；攝記鄧家烜憑「鴨鴨，鴨？」及「維．園」分別奪季軍及優異獎。體育記者許嘉明拍下「劍神」張家朗摘下香港劍擊隊歷來亞運首金嘅「吐舌一刻」，得「最佳圖片（體育組）」優異獎。
好標題可以為報道提綱挈領，《明報》去年5月採訪視網膜色素病變者完成1010公里單車環台遊，編輯文顥孜以「兩輪四腳環台千里 一成視力心內明媚」為題，獲得「最佳標題（中文）」冠軍。《明報》藝文部去年9月創辦逢周五出版嘅文化副刊「開眼」，開眼封面系列獲得「最佳新聞版面設計（系列組）」冠軍。
Emily恭喜一眾得獎同事，《明報》編輯部會繼續秉持「專業、多元」原則，捍衛新聞價值。
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