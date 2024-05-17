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男子涉收賄130萬元判裝修合約　妻子疑助洗黑錢同被廉署檢控 (17:17)

廉政公署今日（17日）落案起訴3人，兩男分別涉嫌從物業裝修工程收授賄款130萬元，其中一人的律師妻子涉嫌借出5個戶口洗黑錢。3人目前已獲廉署准予保釋，下周二（21日）在東區裁判法院提訊，預計案件稍後會轉介至區域法院答辯。

廉署指，49歲被告麥詠竣為新聯益置業有限公司前租務部物業主任，他被控4項代理人接受利益罪名；75歲被告李勝根為藝霖裝飾公司獨資東主，被控4項向代理人提供利益罪名；至於麥詠竣的妻子、47歲郭婉珊為一名律師，她被控5項洗黑錢罪。

廉署指，新聯益在香港擁有和管理多個單位作出租之用。案發時，麥詠竣在該公司任職租務部物業主任，負責安排及監督承建商為公司物業進行裝修工程，以及在支付工程費用前核證工程已完成。2020年11月至2022年6月期間，新聯益只向兩家公司判授裝修工程合約，其中由李勝根獨資擁有的藝霖，獲支付工程費用共約2600萬元。

負責安排及監督裝修工程予藝霖的麥詠竣，涉嫌於2022年4月至6月期間，先後從李勝根接受多筆賄款共130萬元，而李勝根則涉嫌藉行賄麥詠竣，換取對方於安排及監督裝修工程事宜中優待藝霖。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，揭發上述行賄受賄罪行。廉署調查又發現，麥的妻子郭婉珊涉嫌於2019年1月至2022年7月期間，利用其5個銀行戶口清洗犯罪得益共逾490萬元。

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