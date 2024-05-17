詹培忠欺詐案　證人供稱詹劍崙主動提「賣殼」 (16:04)

馬的前助手獲控方的免予起訴書下，以匿名X作供。X表示他在80至90年代從事證券行分析員及經紀，曾一度移民澳洲，其後回港生活，2013年經介紹下擔任馬的下屬。

X續指，當時馬有意買入上市公司以發新股集資，並開始聯絡中介及潛在賣家。2013年7月，馬與詹培忠在文華東方酒店的咖啡廳見面，X陪同出席。X指詹是財經界名人，當時詹指他手上有兩間空殼公司可賣，其一就是亞洲資源控股有限公司，開價3.2億元。不過雙方沒有深入討論。

數日後，詹劍崙前往深圳與馬見面。同月17日，馬、詹劍崙及X一行人前往潮州公幹，途中詹劍崙主動提到「賣殼」，指透過可換股債券來易手控制權。X聽後感到「懞咗」，指自己從沒聽過用可換股債券來交易。翌日詹劍崙再指透過發新股及可換股債券給馬，當馬將該些債券換成股票後，可獲得亞洲資源超過七成股權，馬同意交易。

同月22日，馬稱「依家『阿叔』應承賣上市公司」並拿出一份買賣協議的文件，X指行內人習慣以「阿叔」來稱呼詹培忠。關於該買賣協議，X憶述詹培忠曾經提到要小心處理「買賣殼」，買賣雙方應該只在合約上保留對家的簽署。