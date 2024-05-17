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「屠龍小隊」隊長稱女被告對他言聽計從　否認為減刑誣衊對方 (16:01)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警成首宗《反恐條例》案件，今（17日）於高院進入第18天審訊。隊長黃振強於盤問下同意，涉嫌管理「育龍」眾籌Telegram頻道的女被告劉佩凝對他「言聽計從」，包括按黃的提議將他加為頻道管理員、收款後轉交予他等。辯方引述黃以信息着劉「唔好講嘢」，黃承認指示從那時開始，除他以外的人不要發信息，他供稱因為有人抹黑和斥罵劉，劉一怒之下發布帶有情緒的信息，於是黃嚴厲地制止她。

被告劉佩凝的辯方大律師馬維騉盤問時提及「屠龍小隊」經濟拮据；當被告嚴文謙向黃表示「跪求」零用錢，黃則回應不明白。黃供稱與嚴熟稔，指對話屬輕鬆玩笑，他又說自己較重視嚴文謙。馬大狀質疑，黃下注5萬元賭博之際，卻沒轉帳予他所信任的嚴文謙。黃供稱，年輕人常用「跪求」字眼，黃重申向「軍師」林銘皓、「老虎仔」和嚴文謙提供最多金錢。黃稱，他以現金收取的百多萬捐款與「育龍」無關，但「家長」因他是隊長或個人魅力捐助則不得而知。

馬大狀引述，黃在無損權益口供提到劉佩凝使用帳號的時間，指當時劉根本未開設帳號，故明顯有錯，黃表示沒留意，他稱眼見意思大致符合就在口供簽署。馬大狀指出，黃早前稱於殺警行動前，曾兩度致電劉告知計劃，旨在誣衊劉及擔任證人以獲得減刑，黃不同意說法。

其後庭上播放錄影會面片段，黃振強當時認為同謀吳智鴻之所以資助屠龍小隊，是想要「打手」幫他實行殺警計劃；黃強調計劃由吳智鴻主導和預備槍械軍火，黃自稱不知情和不牽涉其中，而吳則教唆慫恿他成為槍手。

代表被告張俊富的大律師李國輔指出，黃在錄影會面清晰說出涉案地點和糾正警員，而黃在庭上供稱當時狀態慌張混亂，是想掩飾證供的矛盾，黃否認。李大狀引述，黃投訴過警方威嚇他，指「你信唔信831有死人，掟晒上挪亞方舟呀，掟埋你上去呀，可以送你返上大陸，你大陸仔吖嘛，你大陸係咪有親戚？」黃回答稱不記得。審訊周一（20日）續。

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