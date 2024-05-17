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黎智英案｜辯方爭議國安警訓練及指導證人 (15:36)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，審訊今（17日）踏入第78日。法庭應控辯雙方申請頒下禁止報道令，傳媒不得發布任何聆訊內容，可能導致披露曾參與任何「保護證人計劃」的人之身分或所在地點；違令者被視作藐視法庭，可能判監或罰款。

控方今傳召國安處偵緝警署警長黎國勇（譯音）作供。在黎國勇避席之下，辯方大律師關文渭表示正向懲教署索取涉案資料，希望押後聆訊，待披露資料再盤問黎。關文渭指，辯方爭議黎多次和控方從犯證人見面和談論證供，屬訓練證人和「指導證人」（witness coaching），如果張劍虹被游說始為控方作證，會影響作供可信性。

杜官質疑，辯方沒有向證人指出辯方案情，除非指控警員脅迫證人、證人編造證供等，否則未必對辯方有利。法官李運騰表示，辯方曾就警員和陳梓華會面逾65小時一事盤問，但沒有使用指導證人等字眼。關文渭指常人未必明白指導證人的概念，李運騰反駁陳梓華持法律碩士學位，能明白法律概念。

中午休庭後，法庭應控辯雙方申請頒下禁止報道令，稱基於本案情况，為了保障公眾的利益，並避免對本案法律程序構成任何實質風險，法庭禁止報章及傳播媒體以任何方式透露、發布或報道在聆訊中任何可能導致關於參與者、或曾是參與者、或曾被考慮納入任何「保護證人計劃」內的人的身份，或所在地點的資料、或危害此人安全的資料。聆訊下周一（20日）續。

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