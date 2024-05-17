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測量師學會倡劏房最低淨面積100平方呎　料不達標單位佔三成 (15:11)

政府去年10月成立的「解決劏房問題」工作組，冀為劏房居住環境設定最低標準。測量師學會提出多項建議，包括劏房內部淨面積應不少於100平方呎；地面至天花樓板及橫樑底分別不少於2.5米及2.3米等，另亦要就防火設備、通風照明、浴室防水及衛生，以及排水系統等方面設最低標準要求。學會指，100平方呎標準為「中庸之道」，估計不達標單位佔劏房總數逾三成，影響約2至3萬人，認為若一下子把標準訂太高，或會「好心做壞事」，令大量劏房戶失去居所。

學會建議，考慮到實用性等因素，劏房內部連廚房及廁所，最低淨面積應為100平方呎，建議以劏房圍封牆或柱內部面計算。被問到若一家四口居住於百多呎劏房單位是否人道時，學會會長林家輝表示，早年有調查指，面積為77平方呎或以下的單位佔全港整體劏房約兩成，而現時相關劏房的數量可能更多，認為訂立100呎標準屬「中庸之道」，若準則過高將牽涉大量單位，亦難以執法。

學會前會長及房屋政策小組主席趙錦權表示，政府曾提出以人均居住空間不少於20平方米為目標，但他稱今時今日劏房無法達到此標準，認為學會目前建議僅為在政府未有足夠房屋供應下，設立標準令劏房居民有較舒適生活，強調並非最終方法。

倡登記劏房每3年檢查物業狀况

另外，針對火警逃生途徑，學會倡劏房共用走廊及大門淨闊度不少於850毫米、共用走廊高度最少兩米，以及共用走廊分隔牆需具最少一小時耐火時效等。通風及照明方面，學會建議可開啟窗戶面積最少為0.8平方米，窗戶可面向後巷及光井，惟光井最底地面須設出入口，方便定期清潔，同時亦須確保沒有違例搭建物遮擋。

學會建議設立劏房登記制度，業主需委託認可人士對單位進行檢查及認證，並提交書面證明及防火證書等文件；未符標準的劏房則需在12個月內進行改善工程。學會亦建議，業主需於登記起每3年聘請建築專業人士，檢查及認證物業狀况符合登記要求；消防設備亦需由註冊消防裝置承辦商每年檢查1次並提交證書。

學會會長林家輝認為，學會建議的標準「不算太高」，僅屬必須，因涉及人命和衛生。他認為，劏房業主既然有能力分間單位出租牟利，就應遵守相關規則，亦相信業主有足夠財政能力支付改動工程的成本。謝志堅又指，相關建議已考慮施工難易度，舉例在牆身加設防火板即可滿足耐火結構要求，又指消防設備普遍可在市場買到，視乎劏房面積和工程改動範圍，相信約數萬元已可處理。

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