屯門襲擊男同學女生今早提堂　校方指以往未覺二人爭執 (14:48)

本報記者到涉事的中華基督教會何福堂書院了解，該校兩位副校長表示，涉嫌施襲的女學生與受傷男學生由中一至中二均為同班同學，女學生性格文靜，校方無接到二人以往有爭執的記錄，不了解二人平時的相處情況，未知施襲原因，留待警方調查。

梁副校長表示，事發時正轉堂，班主任剛進班房。他稱二人並非鄰座，女學生坐在課室中間位置，男學生則在課室前方，因事發過程時間短，老師發現時男學生背部已受傷，他現時仍在醫院留醫。

當時在場老師即時制止女生，據老師所述女學生無反抗及傷害其他學生，隨即有其他老師及社工到班房，安撫其他學生，亦為涉事女學生作情緒輔導，並通報警方及教育局。

梁副校長又指，昨日事發時校方有逐一致電二人同班學生的家長，並在安全狀况下安排學生放學，再等待放學約一至兩小時中亦有社工及輔導老師繼續進行輔導，而今日首兩節課亦會安排輔導，並有教育心理學家到校支援，該班同學暫轉往另一教室上課。

昨午（16日）3時許，屯門中華基督教會何福堂書院一名13歲女學生上課期間，突然以30厘米長水果刀襲擊男同學，男生右肩、背部及左手手臂受傷，清醒送院。警方以涉嫌傷人拘捕涉案女學生。