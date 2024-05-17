三隧分流｜林世雄：紅隧及東隧車龍減　檢視一年數據後再決定收費水平 (13:47)

立法會交通事務委員會今早討論三隧分流措施成效。林世雄表示，實施分時段收費後，於今年4月西隧雙向車流上升約18%至約10.3萬架次、紅隧雙向車流下降約9%至約9.5萬架次、東隧雙向車流則下降約7%至7.3萬架次，認為新收費已開始理順過去三隧車流分配不平均的交通情况。他又說，去年12月至今年4月期間，以每月的平均值計算，繁忙時段的三隧整體過海車流量減少約1%至4%；緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量則平均上升約3%至6%，反映部分駕駛者選擇改於繁忙時段以外的時間出行，認為新收費就時段之間的分流起到一定作用。

林世雄又說，三條過海隧道在實施分時段收費後，於今年1月至4月間的車流量、車龍和車速均有所反覆，運輸署會先收集為期一年的過海交通數據，以全面分析分時段收費對三條過海隧道的交通影響，繼而檢視現行收費水平是否需要調整，預期相關檢視最早於2025年年中完成。

有議員關注當局會否調低商用車輛的收費，勞聯周小松稱，目前商用車收費50元，對運輸業來說負擔重，期望當局減低輕型貨車的收費至與的士看齊，林世雄回應說會一併作檢視。民建聯劉國勳則稱，疫後市民生活模式有所轉變，建議當局考慮縮短晚間繁忙時段。林世雄表示，分時段收費屬新模式，相信一般駕駛者需要習慣，當局會檢視數據，考慮是否有空間收窄繁忙時段。

經民聯盧偉國關注，三隧分時段收費措施實行後，西隧的車流加長。林世雄說，一般駕駛者需時適應新收費模式，而部分人士以往或較少用西隧，亦要時間習慣，相信仍需一段時間後才可踏入「穩定期」，當局會持續檢視。