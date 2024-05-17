明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三隧分流｜林世雄：紅隧及東隧車龍減　檢視一年數據後再決定收費水平 (13:47)

三隧分時段收費措施自去年12月生效，運輸及物流局長林世雄說，分時段收費實施數月後已見成效，紅隧及東隧隧道口的整體車龍及塞車情况有所紓緩，繁忙時段車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里，三隧整體過海車流量減少。對於有議員建議調低輕型貨車的收費及收窄繁忙時段，林世雄說，會檢視數據後再作研究。

立法會交通事務委員會今早討論三隧分流措施成效。林世雄表示，實施分時段收費後，於今年4月西隧雙向車流上升約18%至約10.3萬架次、紅隧雙向車流下降約9%至約9.5萬架次、東隧雙向車流則下降約7%至7.3萬架次，認為新收費已開始理順過去三隧車流分配不平均的交通情况。他又說，去年12月至今年4月期間，以每月的平均值計算，繁忙時段的三隧整體過海車流量減少約1%至4%；緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量則平均上升約3%至6%，反映部分駕駛者選擇改於繁忙時段以外的時間出行，認為新收費就時段之間的分流起到一定作用。

林世雄又說，三條過海隧道在實施分時段收費後，於今年1月至4月間的車流量、車龍和車速均有所反覆，運輸署會先收集為期一年的過海交通數據，以全面分析分時段收費對三條過海隧道的交通影響，繼而檢視現行收費水平是否需要調整，預期相關檢視最早於2025年年中完成。 

有議員關注當局會否調低商用車輛的收費，勞聯周小松稱，目前商用車收費50元，對運輸業來說負擔重，期望當局減低輕型貨車的收費至與的士看齊，林世雄回應說會一併作檢視。民建聯劉國勳則稱，疫後市民生活模式有所轉變，建議當局考慮縮短晚間繁忙時段。林世雄表示，分時段收費屬新模式，相信一般駕駛者需要習慣，當局會檢視數據，考慮是否有空間收窄繁忙時段。

經民聯盧偉國關注，三隧分時段收費措施實行後，西隧的車流加長。林世雄說，一般駕駛者需時適應新收費模式，而部分人士以往或較少用西隧，亦要時間習慣，相信仍需一段時間後才可踏入「穩定期」，當局會持續檢視。

相關字詞﹕編輯推介 三隧分流 林世雄 立法會

上 / 下一篇新聞