明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消防水泵可駁政府水管免舊樓裝消防水缸　逾萬目標大廈適用 (18:42)

本港法例規定1987年3月或之前建成樓宇必須安裝消防裝置，惟舊樓因業權、結構及空間限制等問題未能遵辦。消防處與水務署去年7月推出「直接泵水設計」，容許固定消防水泵直接接駁政府供水水管，免卻安装消防水缸。消防處高級消防區長（樓宇改善策略辦公室）黃旭平表示，系統成本較舊裝置「平少少」，現時全港約10400幢發出消防安全指示目標大廈中，大部份均適合應用新設計；目前2幢已完成安裝，處方正處理16宗申請，當中8宗獲批圖則，5宗個案正進行相關工程。

黃旭平指，舊樓找尋適合空間安裝大容量水缸從來不易，而新系統將政府供水水管直駁防止回流裝置，再經過減壓閥及加壓泵等裝置，即可供消防栓喉轆作滅火和灌救，相信有助不少業主克服安裝水缸的限制。他指，樓宇只須確保食水供應不受污染，以及訂有防止非法用水措施，均適用「直接泵水設計」。他說全港大部分4至6層高，以及7至12層高樓宇均適用，而13層高或以上樓宇則一般已具備相關系統。

黃旭平表示，消防處一般給予獲消防安全指示大廈一年時間遵辦，但過去經驗所見，業主要完成舊樓工程「並不簡單」，他指處方會按大廈實際情况，視乎有否積極配合或正面回應等「進展」發出延期批准。

另外，去年12月成立的消防處樓宇改善支援中心，至今接獲超過3400宗求助個案，當中約七成屬業主收到消防處指示或延期信後的查詢，同時消防處近月亦主動聯絡逾2000名業主，跟進個案情況。

相關字詞﹕編輯推介 消防處 水泵 水務署

上 / 下一篇新聞