消防水泵可駁政府水管免舊樓裝消防水缸　逾萬目標大廈適用 (18:42)

黃旭平指，舊樓找尋適合空間安裝大容量水缸從來不易，而新系統將政府供水水管直駁防止回流裝置，再經過減壓閥及加壓泵等裝置，即可供消防栓喉轆作滅火和灌救，相信有助不少業主克服安裝水缸的限制。他指，樓宇只須確保食水供應不受污染，以及訂有防止非法用水措施，均適用「直接泵水設計」。他說全港大部分4至6層高，以及7至12層高樓宇均適用，而13層高或以上樓宇則一般已具備相關系統。

黃旭平表示，消防處一般給予獲消防安全指示大廈一年時間遵辦，但過去經驗所見，業主要完成舊樓工程「並不簡單」，他指處方會按大廈實際情况，視乎有否積極配合或正面回應等「進展」發出延期批准。

另外，去年12月成立的消防處樓宇改善支援中心，至今接獲超過3400宗求助個案，當中約七成屬業主收到消防處指示或延期信後的查詢，同時消防處近月亦主動聯絡逾2000名業主，跟進個案情況。