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孫玉菡批社工局未為危國安罪設機制屬失職　聲音單一引發亂象 (18:21)

立法會福利事務委員會今（16日）加開特別會議，討論社工註冊局修例改組，大部分議員同意修例。勞工及福利局長孫玉菡在會上再次批評社工註冊局，將危害國家安全的罪行刊憲列入社工註冊局條例附件二已經近兩年，惟註冊局仍未落實、亦沒有為附件二有關危害國家安全罪設任何機制，形容是失職。

孫玉菡又指，過去兩年至少發現10多名違反嚴重罪行，包括藏毒、販毒、盜竊、藐視法庭等罪的人士，仍獲社工註冊。他強調，並非反對更新人士做社工，但認為註冊局需拿捏好分寸，現在偏聽一種聲音，令人擔憂。 

立法會福利事務委員會主席管浩鳴關注，當局未來會否有機制提供內部指引予社工註冊局，以及會否考慮由特首委任主席。孫玉菡回應指，社工註冊局出現的亂象及問題，根源來自其組成，令單一聲音主導社工註冊局，出現偏離社會期望的問題及短板。他預料，隨社工註冊局的組成變得更多元化，問題根源得以解決。

孫玉菡亦指出，社工註冊局主席會維持現有做法，由委員互選決定，相信「由現在的單一變成一個多元均衡參與的時候，一定會選一位德高望重，既顧忌公眾利益，亦顧及專業發展的主席。」

田北辰形容修例是撥亂反正，但關注修訂草案建議設立新機制，賦權社工註冊局「迅速註銷」被裁定干犯特定嚴重罪行人士的社工註冊，當中的過程需時多久。孫玉菡指，相信屆時註冊局會嚴格按照法例要求，盡快去做。

本身是社工的林素蔚亦表示支持修例，認同社工註冊局作為社工註冊的「守門人」，要運用好公權力。她又指收到消息，註冊局容許干犯罪行並入獄的社工透過網上途徑續牌，質疑社工註冊局沒有做好法定機構的角色，續牌制度過於寬鬆。孫玉菡回應指，希望盡早完成修例，重新建立及維護社工專業，相信大部分社工是專業及全心全意服務市民。

另一名議員陳沛良認為，社工註冊局長期沒有履行應有職責，所做之事與政府及社會方向背道而馳，相信現有架構組成出現問題，完全支持政府修例改正，並希望盡快實行。他又說，本港大部分專業團體近年加強持續進修，難以理解社工註冊局為何取消，「冇可能你唔去持續進修，而可以喺自己專業範疇繼續發展。」

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》將於明日刊憲，並於下周三（22日）提交立法會首讀及二讀。

相關字詞﹕編輯推介 孫玉菡 社工註冊局 勞工及福利局

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