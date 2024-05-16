醫管局明年首季設母乳庫　料惠及約450至600名早產嬰 (17:59)

位於香港兒童醫院的母乳庫將於今年第四季竣工並投入前期試行營運，將開始招募合資格捐贈者，明年首季開始收集和分配母乳，預計明年內供應至全港9間設有NICU的公立醫院，早產和重病嬰兒經醫生評估後可獲編配。醫管局將設立網站招募捐贈者，經問卷、護士電話諮詢和驗血篩選合適媽媽，包括無吸煙、沒有愛滋病和乙型肝炎等傳染病，並有充足母乳餵哺給自身嬰兒。

媽媽一般會於產後4至6周開始奶量充足，屆時便可捐贈母乳，而嬰兒1歲後會愈來愈多進食固體食物，媽媽身體會調節母乳營養，故母乳庫規定可捐贈至產後1年。捐贈者會獲發容器儲存母乳，由母乳庫派員上門收集，運送過程符合衛生和溫度標準；其後須消毒、種菌檢測和冷凍保存，解凍後亦會再檢驗細菌。每個程序有獨立標籤確保無誤，而捐贈者會有編號，以供需要時追蹤，而每包母乳將按世界衛生組織標準，最多儲存6個月。

醫管局於去年11月及今年3月進行兩次問卷調查，在8間設有產科的公院共訪問約1200名孕婦，發現約25%有聽過母乳庫概念，當中逾七成支持母乳捐贈。

香港兒童醫院行政總監李子良稱，未滿32周、1.5公斤以下或患有先天性心臟病等嬰兒，經醫生評估和家長同意後可獲編配母乳；按2018至2022年數據估算，醫管局每年有約450至600名早產嬰兒。

目前早產嬰兒的媽媽如無足夠母乳，會獲處方特別配方奶粉。九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦稱，母乳可增強嬰兒免疫力，減低患上敏感症等風險。梁永昌稱，壞死性結腸炎是早產嬰的頭號大病，飲用母乳可大減相關風險，亦可減低遲發性敗血病和慢性肺病等併發症風險。