泰國抵港即食麵栗米片藏逾值千萬大麻花　海關拘三男 (17:16)

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，海關透過風險評估鎖定泰國來港海運併裝貨櫃，櫃內有8批貨物，其中一批為雜貨及食品，其寄貨及收貨人為物流公司，惟地址屬私人住址，公司近日無海運紀錄，加上來自大麻合法化地區，引起海關懷疑。海關於本月10日在葵涌檢驗大樓檢查貨物，貨櫃中間有強烈懷疑大麻氣味，氣味來源為其中一箱粟米片包裝食品。海關及後再經X光檢查，在8箱即食麵及粟米片尋獲共77公斤懷疑大麻花。黎形容販毒分子花盡心思，在980箱貨物中只有8箱藏有毒品，懷疑大麻花亦收藏在食品包裝內，經重新封裝，並經抽真空程序減低氣味，但海關最終仍能搜出毒品。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚表示，海關及後鎖定元朗一個物流倉，展開監控遞送行動，至5月14日下午有本地男司機將貨物運送至九龍城交予另一男司機，該名司機及後再將貨物運至太子，由一名外籍男子收貨。海關先後拘捕3人，其中42歲及49歲本地男子報稱為貨車司機，稱分別收取約1000及3000元報酬，兩人獲准保釋；被捕的32歲外籍男子相信為最終收貨人，據悉他沒有本地身分證，報稱無業，收取約500元報酬。外籍男子已被落案檢控販運危險藥物，明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

邱稱，該批毒品來自泰國，相信供應本港市場，指販毒集團利用多重貨車司機作物流安排，以避免現身，在背後遙距操控，減低被發現風險。他提醒物流業界提高警覺，例如要求客戶提供公司登記文件、貨物發票及裝箱單等。